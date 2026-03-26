Еще одно попадание возле Усть-Луги: горит половина Киришского НПЗ после атаки БпЛА (фото)

На территории Киришского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ, "Киришинефтеоргсинтез") в Ленинградской области Российской Федерации пылает масштабный пожар, показали спутниковые данные NASA. Завод, расположенный неподалеку от Усть-Луги и Санкт-Петербурга, загорелся в ночь на 26 марта, когда местные жители услышали серию громких взрывов. Какие события произошли в северном регионе РФ, на расстоянии около 800 км от Украины?

Спутниковые данные за 25 марта 2026 года не фиксировали пожаров на территории Киришского НПЗ, свидетельствует инфографика на портале FIRMS NASA. Уже 26 марта территорию "Киришинефтеоргсинтез" охватила зона повышенной температуры. Аналогичная ситуация в порту Усть-Луга, куда украинские дроны прилетели накануне, 25 марта. Российские власти признали сегодняшнюю атаку, но заверили, что все БпЛА якобы успешно сбиты средствами ПВО.

Согласно информации NASA, зона повышенной температуры охватила южную часть Кирийского НПЗ. Ориентировочно, речь идет о половине площади предприятия. На Google maps видно, что общая площадь НПЗ — около 9 кв. км, при этом аномально высокая температура — на 4,5 кв. км. Кроме того, заметно три условные локализации: самая большая — в восточной части, где расположено около 70 крупных резервуаров с горючим.

Відео дня

Взрывы в РФ — пожар на Киришском НПЗ 26 марта, FIRMS NASA Фото: FIRMS NASA

В мониторинговом канале Telegram-канале Exolenova+ утром 26 марта обратили внимание на данные FIRMS NASA и объяснили, что на территории Киришского НПЗ "не типичная сигнатура пожара". Есть вероятность поражения предприятия, говорится в заметке. Кроме того, уточняется, что завод перерабатывает 20 млн тонн нефти в год и производит дизельное топливо для продажи за границу.

Взрывы в РФ — что произошло 26 марта

Инцидент на Киришском НПЗ — четвертый, который произошел на расстоянии 800-1100 км от Украины в Ленинградской области РФ. Другие инциденты — это атака дронов на порт Приморска 23 марта, на порт Усть-Луга и Выборгский судостроительный завод 25 марта. Губернатор региона Александр Дрозденко во всех случаях говорил, что все БпЛА сбили, но подтверждал "падение обломков".

Взрывы в РФ — где расположен Кирильский НПЗ Фото: Google Maps

Отметим, Фокус писал о пожаре в городе Кириши, который произошел в ночь на 26 марта. В местных пабликах появились кадры красного зарева в направлении, вероятно, Киришского НПЗ.

Утром 26 марта Минобороны РФ заявило об атаке 125 украинских дронов, которые угрожали 13 областям, оккупированному Крыму и акватории Черного моря: распределения сбитых по регионам нет. Тем временем Дрозденко написал в Telegram об атаке 20-21 БпЛА и о повреждениях в промышленной зоне города Кириши.

Во время предыдущей атаки беспилотников, которая произошла в ночь на 25 марта, под удар попал завод "Новатэк", который отгружает российскую нефть на экспорт и занимается газовым концентратом. Кроме того, было громко в городе Выборг, расположенном севернее и также на берегу Балтийского моря. В сети показали кадры поврежденного корабля, который стоял на пирсе Выборгского судостроительного завода. Генштаб ВСУ подтвердил, что поражен патрульный ледокол "Пурга". Еще одна воздушная атака, которая состоялась несколькими днями ранее, 23 марта — порт Приморска: на спутниковых фото заметили четыре гигантских резервуара, охваченных огнем.

Напоминаем, информационное агентство Reuters рассказало о масштабах падения экспорта российской нефти после серии атак дронов Украины. Тем временем Эстония и Латвия сообщили о появлении беспилотников над своей территорией: БпЛА залетели со стороны РФ.