Ще одне влучання біля Усть-Луги: горить половина Кіриського НПЗ після атаки БпЛА (фото)

На території Кіриського нафтопереробного заводу (НПЗ, "Кіришінефтеоргсинтез") у Ленінградській області Російської Федерації палає масштабна пожежа, показали супутникові дані NASA. Завод, розташований неподалік від Усть-Луги та Санкт-Петербургу, загорівся в ніч на 26 березня, коли місцеві жителі почули серію гучних вибухів. Які події стались у північному регіоні РФ, на відстані близько 800 км від України?

Супутникові дані за 25 березня 2026 року не фіксували пожеж на території Кіриського НПЗ, свідчить інфографіка на порталі FIRMS NASA. Вже 26 березня територію "Кіришінефтеоргсинтез" охопила зона підвищеної температури. Аналогічна ситуація у порту Усть-Луга, куди українські дрони прилетіли напередодні, 25 березня. Російська влада визнала сьогоднішню атаку, але запевнила, що усі БпЛА начебто успішно збиті засобами ППО.

Згідно з інформацією NASA, зона підвищеної температури охопила південну частину Кіриського НПЗ. Орієнтовно, ідеться про половину площі підприємства. На Google maps бачимо, що загальна площа НПЗ — близько 9 кв. км, при цьому аномально висока температура — на 4,5 кв. км. Крім того, помітно три умовні локалізації: найбільша — східній частині, де розташовано близько 70 великих резервуарів з пальним.

Відео дня

Вибухи у РФ — пожежа на Кіриському НПЗ 26 березня, FIRMS NASA Фото: FIRMS NASA

У моніторинговому каналі Telegram-каналі Exolenova+ зранку 26 березня звернули увагу на дані FIRMS NASA і пояснили, що на території Кіриського НПЗ "не типова сигнатура пожежі". Є ймовірність ураження підприємства, ідеться у дописі. Крім того, уточнюється, що завод переробляє 20 млн тонн нафти на рік та виробляє дизельне пальне для продажу за кордон.

Вибухи у РФ — що сталось 26 березня

Інцидент на Кіриському НПЗ — четвертий, який стався на відстані 800-1100 км від України у Ленінградській області РФ. Інші інциденти — це атака дронів на порт Приморська 23 березня, на порт Усть-Луга та Виборзький суднобудівний завод 25 березня. Губернатор регіону Олександр Дрозденко в усіх випадках говорив, що усі БпЛА збили, але підтверджував "падіння уламків".

Вибухи у РФ — де розташований Кіриський НПЗ Фото: Google Maps

Зазначимо, Фокус писав про пожежу у місті Кіриші, яка сталась в ніч на 26 березня. У місцевих пабліках з'явились кадри червоної заграви у напрямку, ймовірно, Кіриського НПЗ.

Зранку 26 березня Міноборони РФ заявило про атаку 125 українських дронів, які загрожували 13 областям, окупованому Криму та акваторії Чорного моря: розподілу збиттів по регіонах немає. Тим часом Дрозденко написав у Telegram про атаку 20-21 БпЛА і про пошкодження у промислові зоні міста Кіриші.

Під час попередньої атаки безпілотників, яка сталась в ніч на 25 березня, під удар потрапив завод "Новатек", який відвантажує російську нафту на експорт та займається газовим концентратом. Крім того, було гучно у місті Виборг, розташованому північніше і також на березі Балтійського моря. У мережі показали кадри пошкодженого корабля, який стояв на пірсі Виборзького суднобудівного заводу. Генштаб ЗСУ підтвердив, що уражено патрульний криголам "Пурга". Ще одна повітряна атака, яка відбулась кількома днями раніше, 23 березня — порт Приморська: на супутникових фото помітили чотири гігантських резервуари, охоплених вогнем.

Нагадуємо, інформаційне агентство Reuters розповіло про масштаби падіння експорту російської нафти після серії атак дронів України. Тим часом Естонія та Латвія повідомили про появу безпілотників над своєю територією: БпЛА залетіли з боку РФ.