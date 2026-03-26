Другу ніч поспіль: Ленінградську область РФ масовано атакують дрони (відео)

Ленінградська область Росії у ніч на 26 березня опинилася під масованою атакою безпілотників. Вибухи прогриміли у Виборгу та у Кіриському районі, де влада заявляє про наслідки обстрілу.

Внаслідок атаки на Кіриський район регіону пошкодження зафіксовані у промисловій зоні. Про це повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

"Пошкодження у промзоні є після атаки БпЛА над Кіриським районом", — зазначив Дрозденко.

Російський посадовець розповів, що у небі над регіоном вже нібито було збито щонайменше 20 ударних безпілотників. OSINT-канали уточнюють, що дрони могли уразити промислову зону Кіриського нафтопереробного заводу, однак офіційного підтвердження атаки на момент публікації не надходило.

"У місті Кіриші Ленінградської області ударні БпЛА атакували промзону Кіриського НПЗ", — пишуть аналітики.

Водночас у мережі поширюють кадри ймовірної атаки на регіон, які потребують підтвердження.

Російські Telegram-канали пишуть, що серія вибухів на тлі атаки БпЛА прогриміла і у місті Виборг Ленінградської області. Очевидці розповідають, що вибухи у місті було чутно близько 01:30 години, їх нарахували щонайменше 10-12.

"Попередньо, вже збито кілька ворожих дронів, відбиття атаки продовжується", — йдеться у повідомленні.

Скриншот | росіяни скаржаться на серію вибухів у Виборгу Ленінградської області

Зазначається, що перед цим у повітряному просторі Ленінградської області та Санкт-Петербурга була оголошена тривога через загрозу безпілотників. Аеропорт "Пулково" призупинив роботу на тлі атаки.

Перед цим агентство Reuters розповідало, що два великі російські порти Усть-Луга та Приморський призупинили роботу через масовану атаку українських дронів, а дим від пожеж було видно у Фінляндії.

У ніч на 25 березня у Виборгу прогриміла серія вибухів і здійнялася пожежа біля будівлі ФСБ на тлі масованого нальоту БпЛА.