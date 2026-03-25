У Виборгу Ленінградської області РФ спалахнула пожежа: стався "приліт" БпЛА біля ФСБ, під ударом порт (відео)

У ніч на 25 березня безпілотники масовано атакували місто Виборг Ленінградської області Росії. Під прицілом опинилися місцевий порт, один із "прильотів" стався біля будівлі ФСБ. У місті здійнялася пожежа.

Через атаку дронів на місто, що є важливим балтійським портом і промисловим центром РФ, зафіксовані наслідки: є влучання. Про це вранці повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Виборг. Ленінградська область. Під атакою порт. Активно працює російське ППО, є наслідки на землі. Атака триває", — розповів Андрющенко.

OSINT-канали повідомляють, що у Виборгу атаковано будівлю компанії "Агрикола", де здійнялася сильна пожежа. Аналітики зазначають, що неподалік від неї, приблизно на відстані 30 метрів, розташована будівля Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ). У мережі припускають, що ціллю атаки БпЛА могла стати саме вона.

Місцеві також пишуть, що під атакою дронів — морський порт. Попередньо, внаслідок удару загорілося судно.

Згодом у мережі з'явилися кадри наслідків удару по порту. Повідомляється, що пошкоджень зазнав корабель, через що він перехилився і, ймовірно, почав тонути.

У Виборгу пошкоджений корабель, що стояв у морському порту

Після серії ударів на місця поспішили карети швидкої допомоги. Російська служба МНС почала боротися з вогнем. Однак офіційно російська влада поки що не коментувала атаки та наслідки не розголошувала.

Варто зауважити, що Міністерство оборони РФ на ранок відзвітувало про нібито знищення 389 українських безпілотників над російськими регіонами упродовж ночі на 25 березня. Петро Андрющенко пише, що ця кількість — "абсолютний рекорд" за кількістю дронів, спрямованих по російських військових об'єктах протягом однієї ночі за весь час війни.

Нагадаємо, також у мережі повідомляли, що у ніч на 25 березня безпілотники уразили морський порт Усть-Луга у Ленінградській області, через що почалася пожежа.

Раніше у Reuters розповідали, як удари дронів по морських портах у РФ впливають на експорт російської нафти.