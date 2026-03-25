Десятки дронів: Ленінградську область РФ масовано атакують БпЛА, палає морський порт (відео)

У ніч на 25 березня Ленінградську область Росії масовано атакували безпілотники. Внаслідок атаки здійнялася пожежа на морському порту Усть-Луга, в регіоні продовжують лунати вибухи.

Загалом щонайменше 33 безпілотники вже нібито вдалося знищити російським силам протиповітряної оборони у небі над Ленінградською областю. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Дрозденко у своєму Telegram-каналі.

"На Ленінградською областю засобами ППО та РЕБ знищено 33 БпЛА. Ліквідується займання у порту Усть-Луга", — йдеться у дописі.

Про ураження нафтопаливного морського порту також повідомляли OSINT-аналітики. У мережі з'явилися кадри обстрілу: на відео видно яскраві спалахи у небі, чутно звуки вибухів і роботу російської ППО.

Російські Telegram-канали пишуть, що на тлі масованого нальоту дронів аеропорт "Пулково" вже тривалий час призупинив роботу. Авіарейси до Москви, Стамбула та Душамбе довелося скасувати, а низка літаків не можуть вилетіти через загрозу БпЛА.

Відео дня

Місцеві мешканці скаржаться на вибухи та яскраві спалахи у небі, а також звуки прольоту безпілотників над населеними пунктами.

Росіяни скаржаться на вибухи у Ленінградській області

Інформація щодо наслідків атаки на порт Усть-Луга встановлюється.

Чим важливий порт Усть-Луга

Російські джерела пишуть, що порт Усть-Луга — один з найбільших та глибоководних портів Балтійського моря, що приймає великовантажні судна. Тут діють 13 терміналів, які зокрема відвантажують російську нафту.

Порт обслуговує російська державна трубопровідна монополія "Транснефть". Цей порт разом із Приморськом вважається головними пунктами експорту нафти РФ: у 2025 році Усть-Луга експортувала 32,9 мільйона метричних тонн нафтопродуктів.

Нагадаємо, 23 березня агентство Reuters розповідало, як удари дронів по Усть-Лузі та Приморську вплинули на експорт російської нафти.

24 березня ГУР показало удар по колоні пускових установок для ракет "Циркон" у Криму.