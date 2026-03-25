Десятки дронов: Ленинградскую область РФ массированно атакуют БпЛА, пылает морской порт (видео)

В ночь на 25 марта Ленинградскую область России массированно атаковали беспилотники. В результате атаки поднялся пожар на морском порту Усть-Луга, в регионе продолжают раздаваться взрывы.

Всего по меньшей мере 33 беспилотника уже якобы удалось уничтожить российским силам противовоздушной обороны в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

"На Ленинградской области средствами ПВО и РЭБ уничтожено 33 БпЛА. Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга", — говорится в заметке.

О поражении нефтетопливного морского порта также сообщали OSINT-аналитики. В сети появились кадры обстрела: на видео видны яркие вспышки в небе, слышны звуки взрывов и работа российской ПВО.

Российские Telegram-каналы пишут, что на фоне массированного налета дронов аэропорт "Пулково" уже длительное время приостановил работу. Авиарейсы в Москву, Стамбул и Душамбе пришлось отменить, а ряд самолетов не могут вылететь из-за угрозы БпЛА.

Местные жители жалуются на взрывы и яркие вспышки в небе, а также звуки пролета беспилотников над населенными пунктами.

Информация о последствиях атаки на порт Усть-Луга устанавливается.

Чем важен порт Усть-Луга

Российские источники пишут, что порт Усть-Луга — один из крупнейших и глубоководных портов Балтийского моря, принимающий большегрузные суда. Здесь действуют 13 терминалов, которые в частности отгружают российскую нефть.

Порт обслуживает российская государственная трубопроводная монополия "Транснефть". Этот порт вместе с Приморском считается главными пунктами экспорта нефти РФ: в 2025 году Усть-Луга экспортировала 32,9 миллиона метрических тонн нефтепродуктов.

Напомним, 23 марта агентство Reuters рассказывало, как удары дронов по Усть-Луге и Приморску повлияли на экспорт российской нефти.

24 марта ГУР показало удар по колонне пусковых установок для ракет "Циркон" в Крыму.