ГУР показало удар по колонне пусковых установок для "Циркон" в Крыму: как горели "Бастионы" (видео)

Дроны Главного управления разведки Министерства обороны Украины выследили колонну ракетных комплексов Вооруженных сил Российской Федерации в Крыму, которые как раз готовились запустить ракеты "Циркон" по Украине. На видео попала панорама местности, колонна машин, и совсем не заметно работы средств противовоздушной обороны.

Атака на пусковые установки для "Цирконов" состоялась в ночь на 24 марта рядом с селом Фурмановка в Крыму, говорится в сообщении ГУР Минобороны в Telegram-канале. В итоге украинские дроны одну установку уничтожили, вторую — повредили. Кроме того, уничтожили две ракеты "Циркон" и обезвредили семерых солдат ВС РФ.

В заметке ГУР указано, что дроны попали по береговым ракетным комплексам (БРК) "Бастион", которые как раз готовились к удару по Украине. Таким образом сорвали атаку, которая угрожала южным и восточным областям. Разведчики добавили, что операцию воплотил в жизнь Департамент беспилотных систем ГУР МОУ.

Відео дня

На видео, снятом за мгновение до попадания, видим колонну из четырех машин — трех ЗРК "Бастион" (в каждом — по 1-2 ракеты), машина управления. Рядом — две машины мобильных огневых групп, которые имели задачу прикрывать российскую технику, но им это не удалось. Кроме того, заметно, что БпЛА сделал несколько кругов вокруг цели, а качество видео достаточное, чтобы увидеть рисунок протектора и конфигурацию дверей на кузове "Бастиона". После попадания в кадр попала ракета "Циркон", которая сдетонировала и полетела в неопределенном направлении. Последние кадры записи ГУР демонстрируют последствия поражения одного БРК: вокруг — ни следа работы ПВО.

Взрывы в Крыму — как выглядела колонна БРК "Бастион" 24 марта Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Взрывы в Крыму — что произошло 24 марта

Отметим, Генштаб ВСУ сообщил о причине взрывов в Крыму в ночь на 24 марта. Выяснилось, что украинские средства поражения атаковали БРК "Бастион" рядом с селом Актачи (Фурмановка). Фокус исследовал серию атак Украины на пусковые установки ракет "Циркон" в первые месяцы 2026 года и сравнил их с датами пусков этих ракет по Украине. Выяснилось, что в течение трех месяцев состоялось три "охоты" на БРК "Бастион". Результат появился уже после первого удара: раньше россияне могли запустить четыре ракеты за раз, а потом — только две, причем пауза между пусками составляла не дни, а недели.

Одна из предыдущих атак на "Бастион" в Крыму состоялась 23 февраля 2026 года — через сутки после массированного комбинированного удара, в котором участвовали четыре "Циркона". Между тем в феврале 2024 года разведка Британии рассказала о модернизации пусковых установок: раньше они работали с ракетами "Оникс" (скорость 2 Маха), а после переделки — с гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон" (8-10 Махов).

Напоминаем, утром 23 марта стало известно о прилете дронов по терминалу Приморск в Ленинградской области РФ на расстоянии 1000 км от Украины.