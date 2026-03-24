Дроны ВСУ уничтожили очередной "Бастион" в Крыму: почему стало меньше ударов "Цирконов" ВС РФ

В ночь на 24 марта Вооруженные силы Украины атаковали береговой ракетный комплекс "Бастион" в оккупированном Крыму, сообщил Генеральный штаб. Всего же в течение минувшей ночи попали по шести военным объектам Вооруженных сил Российской Федерации. Какими могут быть последствия поражений в Крыму и как это повлияло на возможности ВС РФ запускать ракеты "Циркон"/"Оникс"?

Пусковую установку "Бастион" выследили и поразили в районе населенного пункта Актачи (Фурмановка), говорится в сообщении в Telegram-канале командования. Кроме того, попали по позициям ВС РФ возле Великой Новоселки, Хорошего, Новозлатополя. Цели — пункты дислокации живой силы, ремонтное подразделение, пункт управления БпЛА. Фокус решил установить, как повлияла охота на "Бастионы" на ударные возможности ВС РФ. Выяснилось, что после атак ВСУ количество "Цирконов" существенно уменьшилось.

В каких точках обнаруживали и поражали "Бастионы". Населенный пункт Актачи, в котором 24 марта обезвредили БРК "Бастион", расположен на расстоянии 16 км от западного берега оккупированного полуострова: неподалеку — сверхзащищенный Севастополь, аэродром "Кача" и тому подобное. Между тем украинское командование в 2026 году трижды писало о таких инцидентах. Первые два произошли в районе сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ — рядом с населенным пунктом Верхнекурганное (54 км от берега). Заметим, что речь идет об установках, запускающих ракеты "Циркон"/"Оникс": есть также стационарный комплекс "Объект 100" возле села Резервное, но об ударах по нему пока не сообщалось.

БРК "Бастион" — точки ударов по комплексам в Крыму в 2026 году Фото: Google Maps

БРК "Бастион" и пуски "Цирконов"

В отчетах Воздушного командования за первые месяцы 2026 года семь раз сообщали о ракетах "Циркон"/"Оникс", которые ВС РФ запустили по Украине. При этом каждый БРК может запустить две ракеты: количество установок в Крыму публично не известно. В январе это было три ракеты, в феврале — уже восемь (в 2,5 раза больше). После этого Генштаб ВСУ заявил о первом поражении "Бастиона", которое произошло 23 февраля, на следующий день после последнего комбинированного массированного обстрела. Удар, вероятно, повлиял на возможности ВС РФ, поскольку потом россияне запустили только две ракеты. Далее — еще одна воздушная атака Сил обороны — и состоялась трехнедельная пауза до последнего удара "Цирконов" 14 марта. В сводных данных на основе сообщений украинского командования видим ход "охоты" на "Бастионы": атака каждые 10-13 дней.

БРК "Бастион" — данные о пусках "Цирконов" и ударов по комплексам в Крыму в 2026 году Фото: Фокус

Генштаб ВСУ не информировал о том, какими средствами поражения бьет Украина и насколько разрушительный эффект от детонации взрывчатки. Впрочем, в докладах украинских спецслужб фигурируют дроны FP-2, которые несут по 100 кг взрывчатки и используются для атаки на военные объекты ВС РФ в оккупированном Крыму.

Отметим, 19 марта стало известно о взрывах в Крыму и о попадании дронов по производственным цехам предприятия ВПК РФ "Алмаз-Антей". На видео с места событий — полностью разрушенное здание, в которое беспрепятственно попали около десятка ударных беспилотников.

Напоминаем, 23 марта росСМИ сообщили о громких взрывах и пожаре в порту Приморска в Ленинградской области РФ. Генштаб подтвердил украинскую атаку и уточнил, что поразили еще одну важную цель на расстоянии 1400 км от Украины.