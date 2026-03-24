Дрони ЗСУ знищили черговий "Бастіон" в Криму: чому поменшало ударів "Цирконів" ЗС РФ

У ніч на 24 березня Збройні сили України атакували береговий ракетний комплекс "Бастіон" в окупованому Криму, повідомив Генеральний штаб. Всього ж протягом минулої ночі поцілили по шести військових об'єктах Збройних сил Російської Федерації. Якими можуть бути наслідки уражень в Криму та як це вплинуло на можливості ЗС РФ запускати ракети "Циркон"/"Онікс"?

Пускову установку "Бастіон" вистежили та уразили в районі населеного пункту Актачі (Фурманівка), ідеться у дописі у Telegram-каналі командування. Крім того, влучили по позиціях ЗС РФ біля Великої Новосілки, Хорошого, Новозлатополя. Цілі — пункти дислокації живої сили, ремонтний підрозділ, пункт управління БпЛА. Фокус вирішив встановити, як вплинуло полювання на "Бастіони" на ударні спроможності ЗС РФ. З'ясувалось, що після атак ЗСУ кількість "Цирконів" суттєво зменшилась.

У яких точках виявляли та уражали "Бастіони". Населений пункт Актачі, у якому 24 березня знешкодили БРК "Бастіон", розташований на відстані 16 км від західного берега окупованого півострова: неподалік — надзахищений Севастополь, аеродром "Кача" тощо. Тим часом українське командування у 2026 році тричі писало про такі інциденти. Перші два відбулись у районі зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ — поруч з населеним пунктом Верхньокурганне (54 км від берега). Зауважмо, що ідеться про установки, які запускають ракети "Циркон"/"Оникс": є також стаціонарний комплекс "Об'єкт 100" біля села Резервне, але про удари по ньому поки не повідомляли.

Відео дня

БРК "Бастіон" — точки ударів по комплексах в Криму у 2026 році

БРК "Бастіон" та пуски "Цирконів"

У звітах Повітряного командування за перші місяці 2026 року сім разів повідомляли про ракети "Циркон"/"Оникс", які ЗС РФ запустили по Україні. При цьому кожен БРК може запустити дві ракети: кількість установок в Криму публічно не відома. У січні це було три ракети, у лютому — вже вісім (у 2,5 раза більше). Після цього Генштаб ЗСУ заявив про перше ураження "Бастіону", яке відбулось 23 лютого, на наступний день після останнього комбінованого масованого обстрілу. Удар, ймовірно, вплинув на можливості ЗС РФ, оскільки потім росіяни запустили лише дві ракети. Далі — ще одна повітряна атака Сил оборони — і відбулась тритижнева пауза до останнього удару "Цирконів" 14 березня. У зведених даних на основі повідомлень українського командування бачимо перебіг "полювання" на "Бастіони": атака кожні 10-13 днів.

БРК "Бастіон" — дані про пуски "Цирконів" та ударів по комплексах в Криму у 2026 році

Генштаб ЗСУ не інформував про те, якими засобами ураження б'є Україна та наскільки руйнівний ефект від детонації вибухівки. Втім, у доповідях українських спецслужб фігурують дрони FP-2, які несуть по 100 кг вибухівки та використовуються для атаки на військові об'єкти ЗС РФ в окупованому Криму.

Зазначимо, 19 березня стало відомо про вибухи в Криму та про влучання дронів по виробничих цехах підприємства ВПК РФ "Алмаз-Антей". На відео з місця подій — повністю зруйнована будівля, у яку безперешкодно влучили близько десятка ударних безпілотників.

Нагадуємо, 23 березня росЗМІ повідомили про гучні вибухи та пожежу у порту Приморська у Ленінградській області РФ. Генштаб підтвердив українську атаку та уточнив, що уразили ще одну важливу ціль на відстані 1400 км від України.