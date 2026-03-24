ГУР показало удар по колоні пускових установок для "Циркон" у Криму: як горіли "Бастіони" (відео)

Дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони України вистежили колону ракетних комплексів Збройних сил Російської Федерації в Криму, які саме готувались запустити ракети "Циркон" по Україні. На відео потрапила панорама місцевості, колона машин, і зовсім не помітно роботи засобів протиповітряної оборони.

Атака на пускові установки для "Цирконів" відбулась в ніч на 24 березня поруч з селом Фурманівка в Криму, ідеться у дописі ГУР Міноборони в Telegram-каналі. В підсумку українські дрони одну установку знищили, другу — пошкодили. Крім того, знищили дві ракети "Циркон" та знешкодили сімох солдатів ЗС РФ.

У дописі ГУР вказано, що дрони влучили по берегових ракетних комплексах (БРК) "Бастіон", які саме готувались до удару по Україні. Таким чином зірвали атаку, яка загрожувала південним та східним областям. Розвідники додали, що операцію втілив у життя Департамент безпілотних систем ГУР МОУ.

На відео, знятому за мить до влучання, бачимо колону з чотирьох машин — трьох ЗРК "Бастіон" (у кожному — по 1-2 ракети), машина управління. Поруч — дві машини мобільних вогневих груп, які мали завдання прикривати російську техніку, але їм це не вдалось. Крім того, помітно, що БпЛА зробив кілька кіл навколо цілі, а якість відео достатня, щоб побачити малюнок протектора та конфігурацію дверей на кузові "Бастіона". Після влучання у кадр потрапила ракета "Циркон", яка здетонувала та полетіла у невизначеному напрямку. Останні кадри запису ГУР демонструють наслідки ураження одного БРК: навколо — ні сліду роботи ППО.

Вибухи у Криму — як виглядала колона БРК "Бастіон" 24 березня Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Вибухи у Криму — що сталось 24 березня

Зазначимо, Генштаб ЗСУ повідомив про причину вибухів в Криму в ніч на 24 березня. З'ясувалось, що українські засоби ураження атакували БРК "Бастіон" поруч з селом Актачі (Фурманівка). Фокус дослідив серію атак України на пускові установки ракет "Циркон" у перші місяці 2026 року та порівняв їх з датами пусків цих ракет по Україні. З'ясувалось, що протягом трьох місяців відбулось три "полювання" на БРК "Бастіон". Результат з'явився вже після першого удару: раніше росіяни могли запустити чотири ракети за раз, а потім — лише дві, при чому пауза між пусками складала не дні, а тижні.

Одна з попередніх атак на "Бастіон" в Криму відбулась 23 лютого 2026 року — через добу після масованого комбінованого удару, у якому брали участь чотири "Циркони". Тим часом у лютому 2024 року розвідка Британії розповіла про модернізацію пускових установок: раніше вони працювали з ракетами "Онікс" (швидкість 2 Маха), а після переробки — з гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон" (8-10 Махів).

Нагадуємо, зранку 23 березня стало відомо про приліт дронів по терміналу Приморськ у Ленінградській області РФ на відстані 1000 км від України.