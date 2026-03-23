Удари по Усть-Лузі та Приморську: як атаки на порти РФ позначилися на експорті російської нафти

Найбільші порти на Балтійському морі Усть-Луга і Приморськ призупинили експорт сирої нафти з РФ із неділі, 22 березня, після атаки дронів.

23 березня Усть-Луга відновив відвантаження нафти після скасування попередження про ймовірні удари безпілотників, повідомляє Reuters із посиланням на три обізнані джерела. Приморськ станом на ранок залишався закритим.

Як підкреслюють аналітики, це припинення посилює глобальний дефіцит нафти, спричинений закриттям Тегераном Ормузької протоки через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Обидва порти обслуговує державна трубопровідна монополія "Транснефть".

За словами губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, кілька паливних резервуарів у Приморську загорілися після атак безпілотників, але не згадав про припинення експорту нафти.

Нові супутникові знімки нафтових резервуарів у порту Приморськ спростували офіційні заяви влади про незначні пошкодження. Також поки незрозуміло, чи зазнав порт Усть-Луга якихось пошкоджень.

Дрозденко заявив, що під час недавніх атак над Ленінградською областю було збито 35 безпілотників, а Міністерство оборони РФ відзвітувало, що за ніч над Росією було перехоплено та знищено загалом 249 безпілотників.

Приморськ і Усть-Луга — головні пункти експорту російської нафти. Так, Приморськ, здатний експортувати понад мільйон барелів сирої нафти на добу, є великим ринком збуту для флагманської російської нафти "Урал" і високоякісного дизельного палива.

Торік Усть-Луга експортувала 32,9 мільйона метричних тонн нафтопродуктів, а Приморськ — 16,8 мільйона тонн. Обсяг експорту нафти з Усть-Луги становить близько 700 000 барелів на добу.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що 21-23 березня дрони Сил оборони України поцілили по двох об'єктах нафтової галузі Російської Федерації — по терміналах у Приморську під Санкт-Петербургом і по заводу "Башнефть-Уфанефтехим" у Башкирії.

Нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанафтохім" є важливою ланкою постачання палива для російських збройних сил. Його потужність з первинної переробки нафти становить близько 6-8 млн т на рік. НПЗ розташований на значній відстані від державного кордону України, яка становить близько 1400 км.

У Приморську спецоперацію дипстрайк провели оператори 413 полку "Рейд". Уражений термінал — це кінцева точка "Балтійської трубопровідної системи".

Зазначимо, що Кремль визнав удари дипстрайків ЗСУ за Уральські гори.

Також повідомлялося, що 17 березня стало відомо про вибухи на 123 авіаремонтному заводі РФ у населеному пункті Стара Руса.