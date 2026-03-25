В Выборге Ленинградской области РФ вспыхнул пожар: произошел "прилет" БпЛА возле ФСБ, под ударом порт (видео)

В ночь на 25 марта беспилотники массированно атаковали город Выборг Ленинградской области России. Под прицелом оказались местный порт, один из "прилетов" произошел возле здания ФСБ. В городе поднялся пожар.

Из-за атаки дронов на город, являющийся важным балтийским портом и промышленным центром РФ, зафиксированы последствия: есть попадания. Об этом утром сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Выборг. Ленинградская область. Под атакой порт. Активно работает российское ПВО, есть последствия на земле. Атака продолжается", — рассказал Андрющенко.

OSINT-каналы сообщают, что в Выборге атаковано здание компании "Агрикола", где поднялся сильный пожар. Аналитики отмечают, что неподалеку от него, примерно на расстоянии 30 метров, находится здание Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ). В сети предполагают, что целью атаки БПЛА могло стать именно оно.

Местные также пишут, что под атакой дронов — морской порт. Предварительно, в результате удара загорелось судно.

Впоследствии в сети появились кадры последствий удара по порту. Сообщается, что повреждения получил корабль, из-за чего он накренился и, вероятно, начал тонуть.

В Выборге поврежден корабль, стоявший в морском порту

После серии ударов на места поспешили кареты скорой помощи. Российская служба МЧС начала бороться с огнем. Однако официально российские власти пока не комментировали атаки и последствия не разглашали.

Стоит заметить, что Министерство обороны РФ на утро отчиталось о якобы уничтожении 389 украинских беспилотников над российскими регионами в течение ночи на 25 марта. Петр Андрющенко пишет, что это количество — "абсолютный рекорд" по количеству дронов, направленных по российским военным объектам в течение одной ночи за все время войны.

Напомним, также в сети сообщали, что в ночь на 25 марта беспилотники поразили морской порт Усть-Луга в Ленинградской области, из-за чего начался пожар.

Ранее в Reuters рассказывали, как удары дронов по морским портам в РФ влияют на экспорт российской нефти.