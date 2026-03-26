Дим бачили у Фінляндії: через атаку українських БпЛА два великі порти РФ призупинили роботу, — Reuters

Основні експортні термінали, російські балтійські порти Усть-Луга та Приморськ, призупинили завантаження сирої нафти та нафтопродуктів у середу, 25 березня, внаслідок масованої атаки українських безпілотників.

Обстріл спричинив пожежі на об'єктах, дим від яких виднівся у Фінляндії. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на два джерела, обізнані із ситуацією.

Офіційні російські посадовці підтвердили, що в Усть-Лузі спалахнула пожежа після атаки українського дрона. Приморськ, розташований на протилежному березі Фінської затоки на північ від Усть-Луги, також був атакований безпілотниками цими днями.

Джерело розповіло агентству, що Усть-Луга "була оточена" під час обстрілу, а резервуари у порту палали внаслідок ударів. Директор округу берегової охорони Фінської затоки Юкка-Пекка Лумілахті розповів ЗМІ, що пожежу у Приморську не вдалося загасити повністю.

"Там досі горить майже так само, як і на початку. Це справді масштабні пожежі, і там величезна кількість диму", — зазначив Лумілахті, уточнивши, що поки що витоку нафти зафіксовано не було.

Член парламенту Фінляндії Хейккі Аутто поділився з журналістами, що бачив гігантський стовп диму зі сторони Приморська, коли приземлився в аеропорту Гельсінкі. Він додав, що ЄС має запровадити серйозніші санкції, аби припинити експорт російської нафти без "допомоги" українських дронів, оскільки бойові дії відбуваються вже неподалік від Фінляндії.

Видання нагадує, що Усть-Луга та Приморськ також були змушені призупинити експорт нафти кілька днів тому після атак дронів. Однак з'явилися дані, що у понеділок, 23 березня, вони, попередньо, відновили свою роботу.

Reuters пише, що атаки дронів на балтійські порти є одними з наймасштабніших ударів по російських об’єктах з експорту нафти за чотири роки повномасштабної війни.

Масована атака на великі порти РФ: що відомо

Близько 04:00 години губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко повідомив, що регіон масовано атакують безпілотники. Повідомлялося, що російським силам ППО нібито вдалося знищити понад 30 дронів, і що внаслідок атаки здійнялася пожежа в Усть-Лузі.

Згодом аналітики повідомили, що удар було здійснено по заводу ПАТ "Новатек-Усть-Луга", яке відвантажує російську нафту та переробляє газовий конденсат.

Також вранці 25 березня у мережі повідомили про масовану атаку дронів на Виборг Ленінградської області РФ, де стався "приліт" біля будівлі ФСБ.