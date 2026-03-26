Дым видели в Финляндии: из-за атаки украинских БПЛА два крупных порта РФ приостановили работу, — Reuters

Основные экспортные терминалы, российские балтийские порты Усть-Луга и Приморск, приостановили загрузку сырой нефти и нефтепродуктов в среду, 25 марта, в результате массированной атаки украинских беспилотников.

Обстрел вызвал пожары на объектах, дым от которых был виден в Финляндии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Официальные российские чиновники подтвердили, что в Усть-Луге вспыхнул пожар после атаки украинского дрона. Приморск, расположенный на противоположном берегу Финского залива к северу от Усть-Луги, также был атакован беспилотниками на днях.

Источник рассказал агентству, что Усть-Луга "была окружена" во время обстрела, а резервуары в порту пылали в результате ударов. Директор округа береговой охраны Финского залива Юкка-Пекка Лумилахти рассказал СМИ, что пожар в Приморске не удалось потушить полностью.

"Там до сих пор горит почти так же, как и в начале. Это действительно масштабные пожары, и там огромное количество дыма", — отметил Лумилахти, уточнив, что пока утечки нефти зафиксировано не было.

Член парламента Финляндии Хейкки Аутто поделился с журналистами, что видел гигантский столб дыма со стороны Приморска, когда приземлился в аэропорту Хельсинки. Он добавил, что ЕС должен ввести серьезные санкции, чтобы прекратить экспорт российской нефти без "помощи" украинских дронов, поскольку боевые действия происходят уже неподалеку от Финляндии.

Издание напоминает, что Усть-Луга и Приморск также были вынуждены приостановить экспорт нефти несколько дней назад после атак дронов. Однако появились данные, что в понедельник, 23 марта, они, предварительно, возобновили свою работу.

Reuters пишет, что атаки дронов на балтийские порты являются одними из самых масштабных ударов по российским объектам по экспорту нефти за четыре года полномасштабной войны.

Массированная атака на крупные порты РФ: что известно

Около 04:00 часов губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко сообщил, что регион массированно атакуют беспилотники. Сообщалось, что российским силам ПВО якобы удалось уничтожить более 30 дронов, и что в результате атаки поднялся пожар в Усть-Луге.

Впоследствии аналитики сообщили, что удар был нанесен по заводу ПАО "Новатэк-Усть-Луга", которое отгружает российскую нефть и перерабатывает газовый конденсат.

Также утром 25 марта в сети сообщили о массированной атаке дронов на Выборг Ленинградской области РФ, где произошел "прилет" у здания ФСБ.