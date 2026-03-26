Вторую ночь подряд: Ленинградскую область РФ массированно атакуют дроны (видео)

Ленинградская область России в ночь на 26 марта оказалась под массированной атакой беспилотников. Взрывы прогремели в Выборге и в Киришском районе, где власти заявляют о последствиях обстрела.

В результате атаки на Киришский район региона повреждения зафиксированы в промышленной зоне. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Повреждения в промзоне есть после атаки БпЛА над Киришским районом", — отметил Дрозденко.

Российский чиновник рассказал, что в небе над регионом уже якобы было сбито не менее 20 ударных беспилотников. OSINT-каналы уточняют, что дроны могли поразить промышленную зону Кириского нефтеперерабатывающего завода, однако официального подтверждения атаки на момент публикации не поступало.

"В городе Кириши Ленинградской области ударные БпЛА атаковали промзону Киришского НПЗ", — пишут аналитики.

Відео дня

В то же время в сети распространяют кадры вероятной атаки на регион, которые требуют подтверждения.

Российские Telegram-каналы пишут, что серия взрывов на фоне атаки БпЛА прогремела и в городе Выборг Ленинградской области. Очевидцы рассказывают, что взрывы в городе были слышны около 01:30 часов, их насчитали не менее 10-12.

"Предварительно, уже сбито несколько вражеских дронов, отражение атаки продолжается", — говорится в сообщении.

Скриншот | россияне жалуются на серию взрывов в Выборге Ленинградской области

Отмечается, что перед этим в воздушном пространстве Ленинградской области и Санкт-Петербурга была объявлена тревога из-за угрозы беспилотников. Аэропорт "Пулково" приостановил работу на фоне атаки.

Перед этим агентство Reuters рассказывало, что два крупных российских порта Усть-Луга и Приморский приостановили работу из-за массированной атаки украинских дронов, а дым от пожаров был виден в Финляндии.

В ночь на 25 марта в Выборге прогремела серия взрывов и поднялся пожар у здания ФСБ на фоне массированного налета БпЛА.