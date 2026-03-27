Авто охраны влетело в толпу: в порту Усть-Луга в РФ произошел бунт рабочих (видео)

В российском порту Усть-Луга в ночь на 27 марта произошли массовые беспорядки среди работников на фоне атаки беспилотников и ограничения доступа к работе. Конфликт с охраной перерос в столкновения, во время которых служебный автомобиль въехал в толпу, а часть участников была задержана.

Об инциденте сообщили российские СМИ и мониторинговые Telegram-каналы, в частности Exilenova+. По имеющимся данным, беспорядки начались из-за запрета выхода на смену для части работников, большинство из которых являются трудовыми мигрантами.

Ограничение доступа к работе во время ночной атаки дронов вызвало недовольство и быстро переросло в конфликт с охраной терминала. Во время столкновения автомобиль службы безопасности въехал в толпу людей.

Часть участников беспорядков задержали правоохранители и бойцы ОМОН, однако протесты не прекратились и утром. По сообщениям отдельных СМИ, среди участников конфликта были граждане Казахстана, а первоначальной причиной спора стала локальная ссора, которая впоследствии переросла в массовые беспорядки.

Відео дня

Как уточнило российское издание ASTRA, 26 марта на объекте компании "Велесстрой" в районе села Косколово Ленинградской области произошла драка с участием иностранных граждан. В Министерстве иностранных дел Казахстана отметили, что российские правоохранители задержали участников инцидента. В настоящее время казахстанские дипломаты поддерживают контакт с полицией Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также уточняют количество пострадавших и их правовой статус.

По данным местных пабликов, одной из причин конфликта могло стать задержание гражданина Казахстана охраной предприятия, и именно это привело к сбору толпы возле вахтового городка.

Одновременно регион подвергся очередной атаке беспилотников. По данным OSINT-анализа издания ASTRA, украинские дроны ночью атаковали порты Приморск и Усть-Луга в Ленинградской области. Видео очевидцев геолокувалы вблизи нефтебазы "Транснефть-Балтика" в районе Усть-Луги.

Утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в небе над регионом было уничтожено 36 беспилотников, а пострадавших нет.

Также Фокус писал, что в порту Усть-Луга в Ленинградской области России в результате атаки беспилотников зафиксированы масштабные разрушения инфраструктуры и многочисленные пожары. В частности, из-за ударов были поражены резервуары с топливом, танкеры и ключевые объекты энергетической и производственной инфраструктуры.