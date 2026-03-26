Поражены танкеры, насосная станция и объекты "Новатэка": что известно о последствиях удара по Усть-Луге

В порту Усть-Луга в Ленинградской области России в результате атаки беспилотников зафиксированы масштабные разрушения инфраструктуры и многочисленные пожары. В частности, из-за ударов были поражены резервуары с топливом, танкеры и ключевые объекты энергетической и производственной инфраструктуры.

Как сообщает издание ASTRA со ссылкой на собственные источники, атака БПЛА 25 марта привела к значительным разрушениям на территории морского порта.

В частности, на территории терминала вспыхнули пять резервуаров с мазутом и газовым конденсатом. Кроме того, были поражены три причала и насосная станция. Огонь также охватил другие резервуары с нефтепродуктами — общая площадь возгорания превысила 15 тысяч квадратных метров.

Повреждения получили три нефтяных танкера, пришвартованные у причалов. Речь идет о судах Aisopos под флагом Греции, Sea Hymn под флагом Маршалловых островов и Fiesta под флагом Сьерра-Леоне.

Отдельно сообщается о пожаре на объектах компании "Новатэк". По данным источников, там повреждены три технологические установки, включая установку гидрокрекинга. Также пострадали причальное сооружение, бытовое здание, распределительная подстанция и общежитие.

В результате атаки были повреждены портовый кран и тендерная площадка на причале "Портэнерго". С территории терминала эвакуировали более 200 работников, работу порта временно приостановили. Ранее сообщалось, что порты Усть-Луга и Приморск прекратили отгрузку нефтепродуктов.

Кроме того, беспилотники атаковали Выборгский судостроительный завод, где были повреждены два катера береговой охраны, которые находились на стадии строительства.

26 марта власти Ленинградской области заявили о локализации пожаров в порту Усть-Луга и промышленной зоне Киришского района. В то же время там продолжается контролируемое выгорание остатков нефтепродуктов.

В общем, как пишет ASTRA, морской порт Усть-Луга является одним из крупнейших в России на Балтийском море. По итогам 2025 года его грузооборот составил более 130 миллионов тонн. Более того, на территории порта расположены многочисленные терминалы, а также производственный комплекс по переработке стабильного газового конденсата, продукция которого экспортируется морским транспортом.

Удар по Усть-Луге — что об этом известно

Напомним, что крупнейшие порты России на Балтийском море — Усть-Луга и Приморск — приостановили экспорт сырой нефти с 22 марта после атаки дронов. Впоследствии Усть-Луга возобновила отгрузки после отмены угрозы ударов, тогда как Приморск оставался закрытым.

Также Фокус писал, что в ночь на 25 марта украинские дроны преодолели до 400-500 км и атаковали два стратегических объекта РФ на Балтийском море — портовую инфраструктуру в Усть-Луге и Выборгский судостроительный завод. По данным OSINT-аналитиков, под удар попал завод по переработке газового конденсата "Новатэк", а в Выборге зафиксировали пожар в порту и повреждение корабля, который находился на стадии строительства.

Впоследствии специалисты обнародовали снимки последствий удара по предприятию "Новатэк-Усть-Луга", а также кадры масштабного пожара в порту. На фото видно, что огонь охватил не только производственные объекты, но и суда, пришвартованные поблизости. При этом, по информации Reuters, в результате обстрела возникли мощные пожары, дым от которых был виден даже с территории Финляндии.

Также сообщалось, что на территории Кириского нефтеперерабатывающего завода в Ленинградской области вспыхнул масштабный пожар, который зафиксировали спутники NASA. Возгорание возникло в ночь на 26 марта после серии взрывов.