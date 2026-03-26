Уражено танкери, насосну станцію та об'єкти "Новатеку": що відомо про наслідки удару по Усть-Лузі

У порту Усть-Луга в Ленінградській області Росії внаслідок атаки безпілотників зафіксовано масштабні руйнування інфраструктури та численні пожежі. Зокрема, через удари були уражені резервуари з паливом, танкери та ключові об’єкти енергетичної й виробничої інфраструктури.

Як повідомляє видання ASTRA з посиланням на власні джерела, атака БПЛА 25 березня призвела до значних руйнувань на території морського порту.

Зокрема, на території термінала спалахнули п’ять резервуарів із мазутом і газовим конденсатом. Крім того, були уражені три причали та насосна станція. Вогонь також охопив інші резервуари з нафтопродуктами — загальна площа займання перевищила 15 тисяч квадратних метрів.

Пошкоджень зазнали три нафтові танкери, пришвартовані біля причалів. Йдеться про судна Aisopos під прапором Греції, Sea Hymn під прапором Маршаллових островів та Fiesta під прапором Сьєрра-Леоне.

Відео дня

Окремо повідомляється про пожежу на об’єктах компанії "Новатек". За даними джерел, там пошкоджено три технологічні установки, включно з установкою гідрокрекінгу. Також постраждали причальна споруда, побутова будівля, розподільча підстанція та гуртожиток.

Унаслідок атаки було пошкоджено портовий кран і тендерний майданчик на причалі "Портенерго". Із території термінала евакуювали понад 200 працівників, роботу порту тимчасово призупинили. Раніше повідомлялося, що порти Усть-Луга та Приморськ припинили відвантаження нафтопродуктів.

Крім того, безпілотники атакували Виборзький суднобудівний завод, де були пошкоджені два катери берегової охорони, які перебували на стадії будівництва.

26 березня влада Ленінградської області заявила про локалізацію пожеж у порту Усть-Луга та промисловій зоні Киришського району. Водночас там триває контрольоване вигорання залишків нафтопродуктів.

Загалом, як пише ASTRA, морський порт Усть-Луга є одним із найбільших у Росії на Балтійському морі. За підсумками 2025 року його вантажообіг становив понад 130 мільйонів тонн. Ба бальше, на території порту розташовані численні термінали, а також виробничий комплекс із переробки стабільного газового конденсату, продукція якого експортується морським транспортом.

Удар по Усть-Лузі — що про це відомо

Нагадаємо, що найбільші порти Росії на Балтійському морі — Усть-Луга і Приморськ — призупинили експорт сирої нафти з 22 березня після атаки дронів. Згодом Усть-Луга відновила відвантаження після скасування загрози ударів, тоді як Приморськ залишався закритим.

Також Фокус писав, що в ніч на 25 березня українські дрони подолали до 400–500 км і атакували два стратегічні об’єкти РФ на Балтійському морі — портову інфраструктуру в Усть-Лузі та Виборзький суднобудівний завод. За даними OSINT-аналітиків, під удар потрапив завод із переробки газового конденсату "Новатек", а у Виборзі зафіксували пожежу в порту та пошкодження корабля, який перебував на стадії будівництва.

Згодом фахівці оприлюднили знімки наслідків удару по підприємству "Новатек-Усть-Луга", а також кадри масштабної пожежі в порту. На фото видно, що вогонь охопив не лише виробничі об’єкти, а й судна, пришвартовані поблизу. Водночас, за інформацією Reuters, внаслідок обстрілу виникли потужні пожежі, дим від яких було видно навіть із території Фінляндії.

Також повідомлялося, що на території Кіриського нафтопереробного заводу в Ленінградській області спалахнула масштабна пожежа, яку зафіксували супутники NASA. Займання виникло в ніч на 26 березня після серії вибухів.