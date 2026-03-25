Удари по військових об'єктах в РФ

Дрони атакували порт Усть-Луга у Ленінградській області: з'явились фото

усть луга пожежа
Пожежа в порту | Фото: Соцмережі

Згідно OSINT-аналізу в черговий раз уражено завод "НОВАТЭК-Усть-Луга". І з'явились перші фото масштабної пожежі у порту.

Завод займається переробкою стабільного газового конденсату, який є побічним продуктом видобутку природного газу та нафти, а також відвантажує нафтопродукти на зовнішні ринки, повідомив Dnipro Osint, фахівець з геопростової та супутникової розвідки.

усть луга пожежа
В Усть-Лузі палає не тільки завод, а й кораблі
Фото: Соцмережі

Та опублікував фото масштабної пожежі у порту. Видно, що палає не тільки завод, а й кораблі. "Усть-Луга. Пекло для російського експорту нафти", — написав розслідувач.

усть луга пожежа новатек
В Усть-Лузі палає не тільки завод, а й кораблі
Фото: Скріншот

Цікаво, що місцеві ЗМІ та пабліки, які вже відчувають проблеми із підключенням до Telegram, досить скупо описали атаку. —

усть луга пожежа пост
Фото: скріншот
усть луга пожежа пост
В коментарях писали про пожежу та вибухи в порту
Фото: Скріншот

Повідомили, що було збито 56 дронів, але визнали, що Усть-Луга було уражено, адже там йде "локалізація загоряння" без постраждалих. В коментарях написали, що уражено військовий корабель. Атака розпочалась близько опівночі, згідно із повідомленнями, але пожежу було зафіксовано близько 3 години ночі.

усть луга пожежа
Місцеві опублікували фото пожежі
Фото: Соцмережі

Нагадаємо, під час нальоту дронів на Ленінградську область Російської Федерації у небі помітили повітряне судно, схоже на одномоторний легкий літак А-22.

Зазначимо, зранку 25 березня стало відомо про наліт дронів на російські порти Усть-Луга та Виборг у Ленінградській області. На відео з місця подій показали пожежу на території заводу "Новатек" та пошкоджений патрульний корабель "Пурга" ЗС РФ.