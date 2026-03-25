Дрони атакували порт Усть-Луга у Ленінградській області: з'явились фото

Згідно OSINT-аналізу в черговий раз уражено завод "НОВАТЭК-Усть-Луга". І з'явились перші фото масштабної пожежі у порту.

Завод займається переробкою стабільного газового конденсату, який є побічним продуктом видобутку природного газу та нафти, а також відвантажує нафтопродукти на зовнішні ринки, повідомив Dnipro Osint, фахівець з геопростової та супутникової розвідки.

В Усть-Лузі палає не тільки завод, а й кораблі

Та опублікував фото масштабної пожежі у порту. Видно, що палає не тільки завод, а й кораблі. "Усть-Луга. Пекло для російського експорту нафти", — написав розслідувач.

Місцеві жителі також публікували фото пожежі у порту Усть-Луга

Цікаво, що місцеві ЗМІ та пабліки, які вже відчувають проблеми із підключенням до Telegram, досить скупо описали атаку. —

Фото: скріншот

В коментарях писали про пожежу та вибухи в порту

Повідомили, що було збито 56 дронів, але визнали, що Усть-Луга було уражено, адже там йде "локалізація загоряння" без постраждалих. В коментарях написали, що уражено військовий корабель. Атака розпочалась близько опівночі, згідно із повідомленнями, але пожежу було зафіксовано близько 3 години ночі.

Відео дня

Місцеві опублікували фото пожежі

Нагадаємо, під час нальоту дронів на Ленінградську область Російської Федерації у небі помітили повітряне судно, схоже на одномоторний легкий літак А-22.

Зазначимо, зранку 25 березня стало відомо про наліт дронів на російські порти Усть-Луга та Виборг у Ленінградській області. На відео з місця подій показали пожежу на території заводу "Новатек" та пошкоджений патрульний корабель "Пурга" ЗС РФ.