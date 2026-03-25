Дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области: появились фото

Согласно OSINT-анализу в очередной раз поражен завод "НОВАТЭК-Усть-Луга". И появились первые фото масштабного пожара в порту.

Завод занимается переработкой стабильного газового конденсата, который является побочным продуктом добычи природного газа и нефти, а также отгружает нефтепродукты на внешние рынки, сообщил Dnipro Osint, специалист по геопространственной и спутниковой разведке.

В Усть-Луге пылает не только завод, но и корабли

И опубликовал фото масштабного пожара в порту. Видно, что пылает не только завод, но и корабли. "Усть-Луга. Ад для российского экспорта нефти", — написал расследователь.

Местные жители также публиковали фото пожара в порту Усть-Луга

Интересно, что местные СМИ и паблики, которые уже испытывают проблемы с подключением к Telegram, довольно скупо описали атаку.

В комментариях писали о пожаре и взрывах в порту

Сообщили, что было сбито 56 дронов, но признали, что Усть-Луга была поражена, ведь там идет "локализация возгорания" без пострадавших. В комментариях написали, что поражен военный корабль. Атака началась около полуночи, согласно сообщениям, но пожар был зафиксирован около 3 часов ночи.

Местные опубликовали фото пожара

Напомним, во время налета дронов на Ленинградскую область Российской Федерации в небе заметили воздушное судно, похожее на одномоторный легкий самолет А-22.

Отметим, утром 25 марта стало известно о налете дронов на российские порты Усть-Луга и Выборг в Ленинградской области. На видео с места событий показали пожар на территории завода "Новатэк" и поврежденный патрульный корабль "Пурга" ВС РФ.