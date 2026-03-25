Ленинградскую область РФ "бомбардировал" самолет А-22: летел на уровне деревьев и нес авиабомбу (видео)

Во время налета дронов на Ленинградскую область Российской Федерации в небе заметили воздушное судно, похожее на одномоторный легкий самолет А-22. На видео с места событий — беспилотник, который почти заглядывал в окна на верхних этажах пятиэтажек. При этом есть вероятность, что он долетел до портов Усть-Луги и Выборга, в которых горело в ночь на 25 марта.

Видео с дроном в глубине российской территории появилось в сети днем 25 марта. До российского побережья Балтийского моря в районе Ленинградской области добрался дрон-камикадзе, созданный на базе легкомоторного самолета А-22, говорится в сообщении в Telegram-канале Exilenova+. На 20-секундной записи видно, что самолет оказался в российском населенном пункте под утро. В кадр попало летающее устройство, которое пронеслось над городом на уровне крыш пятиэтажек и на уровне верхушек деревьев. На другом фото из пабликов РФ — дрон, который по очертаниям действительно похож на А-22, поскольку имеет такую же конфигурацию корпуса.

В канале отметили, что А-22 действительно двигался в Ленинградской области на сверхнизких высотах. Впрочем, не указано, над каким именно населенным пунктом зафиксировали объект — над Усть-Лугой, Выборгом или другим.

Взрывы в РФ — детали атаки А-22

Между тем в Telegram-канале представителя сил обороны "Николаевский Ванек" появилось фото А-22 с логотипом автора. Отмечается, что Ленинградскую область "бомбили впервые со времен Второй мировой войны": вероятно, самолет мог нести авиабомбу.

Аэропракт А-22 (Foxbat) — это сверхлегкий самолет, созданный в мастерской КБ им. Антонова в 1996 году. Воздушное судно ориентировочно стоит около 80 тыс. долл., может двигаться на скорости около 170-220 км/ч на дальность 1100 км и может находиться в воздухе до 12 часов (если берет 90 л горючего). Физические размеры самолета А-22 — длина 6,2 м, размах крыльев 10 м. Ориентировочная грузоподъемность — около 190 кг. Как видим, технические характеристики А-22 позволили бы ему добраться до Усть-Луги (около 1000-1100 км), если бы он летел по прямой, не убегая от средств ПВО РФ, или нес больше топлива за счет веса взрывчатки.

Украинское командование пока не подтвердило, что для атаки на Усть-Лугу и Выборг использовали самолет-камикадзе А-22. Также не известно, шла ли речь об авиабомбе и сколько весил боеприпас, который повредил нефтеналивное оборудование в портах РФ на Балтийском море.

Отметим, утром 25 марта стало известно о налете дронов на российские порты Усть-Луга и Выборг в Ленинградской области. На видео с места событий показали пожар на территории завода "Новатэк" и поврежденный патрульный корабль "Пурга" ВС РФ. Генштаб ВСУ подтвердил атаку, а и.о. главы СБУ Евгений Хмара заявил, что ночные взрывы в РФ — это символический "подарок" противнику.

Напоминаем, Латвия и Эстония заявили о дронах, которые залетели на их территорию во время ночной атаки Украины на российские порты на Балтике.