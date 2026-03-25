Ленінграську область РФ "бомбардував" літак А-22: летів на рівні дерев та ніс авіабомбу (відео)

Під час нальоту дронів на Ленінградську область Російської Федерації у небі помітили повітряне судно, схоже одномоторний легкий літак А-22. На відео з місця подій — безпілотник, який майже заглядав у вікна на горішніх поверхах п'ятиповерхівок. При цьому є ймовірність, що він долетів до портів Усть-Луги та Виборга, в яких палало в ніч на 25 березня.

Відео з дроном вглибині російської території з'явилось у мережі вдень 25 березня. До російського узбережжя Балтійського моря в районі Ленінградської області дістався дрон-камікадзе, створений на базі легкомоторного літака А-22, ідеться у повідомленні у Telegram-каналі Exilenova+. На 20-секундному записі бачимо, що літак опинився у російському населеному пункті під ранок. У кадр потрапив літаючий пристрій, який пронісся над місто на рівні дахів п'ятиповерхівок та на рівні верхівок дерев. На іншому фото з пабліків РФ — дрон, який за обрисами справді схожий на А-22, оскільки має таку ж конфігурацію корпусу.

У каналі наголосили, що А-22 справді рухався у Ленінградській області на наднизьких висотах. Втім, не вказано, над яким саме населеним пунктом зафіксували об'єкт — над Усть-Лугою, Виборгом чи іншим.

Вибухи у РФ — деталі атаки А-22

Тим часом у Telegram-каналі представника сил оборони "Миколаївський Ваньок" з'явилось фото А-22 з логотипом автора. Зауважується, що Ленінградську область "бомбардували вперше з часів Другої світової війни": ймовірно, літак міг нести авіабомбу.

Українське командування поки не підтвердило, що для атаки на Усть-Лугу та Виборг використали літак-камікадзе А-22. Також не відомо, чи ішлося про авіабомбу та скільки важив боєприпаси, який пошкодив нафтоналивне устаткування у портах РФ на Балтійському морі.

Зазначимо, зранку 25 березня стало відомо про наліт дронів на російські порти Усть-Луга та Виборг у Ленінградській області. На відео з місця подій показали пожежу на території заводу "Новатек" та пошкоджений патрульний корабель "Пурга" ЗС РФ. Генштаб ЗСУ підтвердив атаку, а в.о. глави СБУ Євгеній Хмара заявив, що нічні вибухи у РФ — це символічний "подарунок" противнику.

Нагадуємо, Латвія та Естонія заявили про дрони, які залетіли на їхню територію під час нічної атаки України на російські порти на Балтиці.