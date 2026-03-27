Авто охорони влетіло в натовп: в порту Усть-Луга в РФ стався бунт робітників (відео)

У російському порту Усть-Луга в ніч проти 27 березня сталися масові заворушення серед працівників на тлі атаки безпілотників та обмеження доступу до роботи. Конфлікт із охороною переріс у сутички, під час яких службовий автомобіль в’їхав у натовп, а частину учасників було затримано.

Про інцидент повідомили російські ЗМІ та моніторингові Telegram-канали, зокрема Exilenova+. За наявними даними, заворушення почалися через заборону виходу на зміну для частини працівників, більшість із яких є трудовими мігрантами.

Обмеження доступу до роботи під час нічної атаки дронів викликало невдоволення і швидко переросло у конфлікт із охороною терміналу. Під час сутички автомобіль служби безпеки в’їхав у натовп людей.

Частину учасників заворушень затримали правоохоронці та бійці ОМОН, проте протести не припинилися й уранці. За повідомленнями окремих ЗМІ, серед учасників конфлікту були громадяни Казахстану, а початковою причиною суперечки стала локальна сварка, що згодом переросла у масові заворушення.

Відео дня

Як уточнило російське видання ASTRA, 26 березня на об’єкті компанії "Велесстрой" у районі села Косколово Ленінградської області сталася бійка за участю іноземних громадян. У Міністерстві закордонних справ Казахстану зазначили, що російські правоохоронці затримали учасників інциденту. Наразі казахстанські дипломати підтримують контакт з поліцією Санкт-Петербурга та Ленінградської області, а також уточнюють кількість постраждалих і їхній правовий статус.

За даними місцевих пабліків, однією з причин конфлікту могло стати затримання громадянина Казахстану охороною підприємства, і саме це призвело до збору натовпу біля вахтового містечка.

Одночасно регіон зазнав чергової атаки безпілотників. За даними OSINT-аналізу видання ASTRA, українські дрони вночі атакували порти Приморськ і Усть-Луга в Ленінградській області. Відео очевидців геолокували поблизу нафтобази "Транснефть-Балтика" у районі Усть-Луги.

Вранці губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що в небі над регіоном було знищено 36 безпілотників, а постраждалих немає.

