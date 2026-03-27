"Логіка "операції Балтика": чому дрони атакували саме Усть-Лугу та Череповець, — експерт

Сергій Місюра, військовий блогер та ведучий військового телебачення "Армія TV" пояснив, чому послідовно були атаковані нафтогазовий комплекс в порту Усть-Луга Ленінградської області, завод "Апатити" в Череповці та який зв'язок із з'їздом Російського союзу промисловців і підприємців.

"Всі зранку бачили новини, що вночі прилетіли якісь дрони до Череповця на російщині. Якийсь завод "Апатит" вразили, якусь хімію виробляє, та й пролистали далі. Але тут треба багато чого прояснити, бо я дуже люблю деталі", — пояснив Сергій Місюра.

В російському місті Череповец був атакований АТ "Апатит" - це найбільший у Європі виробник фосфорвмісних добрив, сірчаної та фосфорної кислот, а також провідному виробнику аміачної селітри, яку використовують також для виробництва вибухових речовин.

Місюра пояснив, що атака на завод "Апатит" має прямий зв'язок із з'їздом Російського союзу промисловців і підприємців, який відбувся напередодні і який відвідав Володимир Путін власною персоною.

Лауреатом премій, які видавали на 35-му РСПП став промисловий гігант "Фосагро", до якого входить і підприємство "Апатит".

"Розумієте швидкість? Вдень отримав медаль, а вночі по твоєму найбільшому виробнику хімії прилітають дрони", — написав Місюра.

Путін на РСПП Фото: ТАСС

Також він пояснив логіку та зв'язок операції "Балтика" проти "портів та терміналів балтійського берегу та цими хімічними гігантами в Череповці за 450 км".

"Поки догорає Усть-Луга та Приморськ, прилетіло туди, звідки якраз ці порти "годуються". Удар по "Апатиту" в Череповці - це хірургічне перерізання технологічного ланцюжка, який живить і російський ОПК, і їхній експортний бюджет, і внутрішній аграрний сектор. Вже згаданий лауреат холдинг "Фосагро" одразу отримав пендаль від добрих дронів після офіційних нагороджень", — написав Місюра. Та надав розбір того, як пов'язані атаковані підприємства.

Череповецький "Апатит" — хімічний гігант на службі війни

Це не просто "завод добрив", це монстр, який виробляє понад 4,5 млн тонн сірчаної кислоти на рік (найбільший показник у РФ). Без цієї кислоти зупиняється нітрація на всіх порохових заводах Росії. "Немає кислоти - немає чим наповнювати снаряди та деякі ракети", - пояснив Місюра.

Додайте сюди 1,9 млн тонн аміаку та 800 тисяч тонн селітри - і отримаєте ідеальну базу для виробництва вибухівки, яку "росіяни цинічно називають "продукцією подвійного призначення" та "тільки селітру для полів роблять", - розповів блогер.

Удар по посівній та експорту РФ

За словами Сергія Місюри, приліт у березні - це не просто мінус валютна виручка (а це частка від 450 млрд рублів річного доходу "Фосагро"), а й прямий удар по внутрішньому ринку добрив напередодні посівної.

Череповець виробляє понад 4,4 млн тонн фосфорних добрив, значна частина яких йде на внутрішні поля. Поки установки фракціонування та лінії синтезу аміаку виходять з ладу, дефіцит добрив стає неминучим. "Це системне множення на нуль їхніх посівних спроможностей цієї весни", - пояснив блогер.

Логістична петля: Череповець — Усть-Луга

Далі Місюра пише: для тих, хто хоче спитати, як це пов’язано з портами:

Термінали "Ультрамар" та "Єврохім": саме в Усть-Лузі побудовані хаби, через які Череповець відвантажує свій експорт. Понад 70% продукції "Апатиту" йшло саме через ці ворота.

У 2025 році через ці термінали пройшло понад 15 млн тонн хімії. Це основний канал надходження валюти, що йде в обхід нафтових обмежень.

Резюмуючи, Сергій Місюра робить висновки, що ударом по Усть-Лузі були "закриті двері", а атакою на Череповець "підпалений склад".

"Коли дрони вибивають і виробництво ("Апатит"), і термінали перевалки (Усть-Луга/Приморськ), весь промисловий північний захід РФ впадає в кому", - каже блогер.

За словами Сергія Місюри, росіяни хотіли воювати "в довгу", але без добрив для полів та кислоти для снарядів - ця "довга" стає для них дуже дорогою та голодною. А удар по Череповцю в черговий раз в 900+ км від кордону, та ще й одразу після нагородження з рук Путіна – це "нереальне свято для поєднання таких деталей та влучної роботи добрих дронів".

Але на думку блогерів – це ще не всі зв'язки, і є ще кілька пов'язаних цілей, але ці основні.

Нагадаємо, що в ніч на 27 березня українські дрони вдруге атакували порт Усть-Луга у Ленінградській області Росії. Супутникові знімки показали палаючі резервуари на нафтовому терміналі.

Цікаво, що також у цьому порту відбувся бунт працівників. Частину учасників заворушень затримали правоохоронці та бійці ОМОН, проте протести не припинилися й уранці. Цікаво, що серед затриманих є громадяни Казахстану.