Путін запропонував російським олігархам "скинутися" на війну в Україні: хто скільки дасть

У Росії відбувся Російський союз промисловців і підприємців, після якого глава Кремля став вимагати гроші у присутніх бізнесменів. Примітно, але ідею Путіну підкинув його друг, глава "Роснефти" Ігор Сєчін.

Про те, що після з'їзду РСПП Володимир Путін провів закриту зустріч із великими бізнесменами, повідомили інсайдери російського видання The Bell. Зміст таких зустрічей зазвичай не розкривають, а після початку війни в Україні засекречено навіть список їхніх учасників. Але, за словами джерел, Путін обговорив з олігархами продовження війни та її фінансування.

"Сказали, будемо воювати", — переказав суть виступу Путіна один зі співрозмовників видання, знайомий зі змістом розмови.

Інший сказав, що Путін збирається йти "до кордонів Донбасу". І після цієї заяви глава Кремля запропонував бізнесменам робити добровільні внески до бюджету, стверджують обидва джерела.

За словами одного зі співрозмовників, ідея "потрясти бізнес у важкий для країни час" належить главі "Роснефти" Ігорю Сєчіну, який напередодні виклав її в листі Володимиру Путіну. Як механізм залучення коштів у листі було запропоновано розмістити військові ОФЗ. Чи буде сам Сєчин "скидатися" — невідомо.

Навесні 2023 року Мінфін РФ обговорював випуск спеціальних "патріотичних облігацій" (або Облігацій федеральної позики — ОФЗ) для населення (за аналогією з військовими позиками СРСР під час Другої світової війни). Їхньою метою був збір особистих заощаджень росіян для покриття зростаючої "дірки" в бюджеті.

Інсайдери розповіли, що деякі бізнесмени відгукнулися на прохання прямо на зустрічі. Олігарх Сулейман Керімов обіцяв внести 100 млрд рублів (понад мільярд доларів за курсу 82 рубля за долар). За даними рейтингу Forbes за 2026 рік, статки російського мільярдера і сенатора від Дагестану Сулеймана Керімова (і його сім'ї) оцінюють у 25,7 млрд доларів.

Сулейман Керімов пообіцяв дати мільярд доларів Фото: Соцсети

Ідею підтримав ще щонайменше один великий бізнесмен, присутній на зустрічі, щоправда, суму свого внеску він не назвав.

Глава РСПП Олександр Шохін, переказуючи пресі підсумки закритої зустрічі, сказав, що обговорювали питання регулювання штучного інтелекту, платформної економіки та захисту прав підприємців, а після цього Путін поділився своїм баченням розвитку конфлікту на Близькому Сході.

"Президент сказав, що він сподівається, що в найближчі тижні, 3-4 тижні, напевно, криза буде врегульована. Не сильно пропонував розраховувати Мінфіну і компаніям на те, що у них золотий дощ буде досить довго", — сказав Шохін.

У відкритій частині з'їзду РСПП Путін теж говорив про війну в Україні, повторивши свою тезу про те, що Росію 2014 року "змусили" "вжити всіх необхідних заходів для захисту наших людей тоді в Криму, пізніше на південному сході України загалом".

Путін також застеріг бізнес від запаморочення від надприбутків, які можуть з'явитися у зв'язку з війною на Близькому Сході і різким зростанням цін на сировину: "Потрібно зберігати розсудливість. Якщо сьогодні ринки хитнулися в один бік, завтра вони можуть змінитися в інший... а отже, необхідний помірний консерватизм і помірний консервативний підхід як у корпоративній сфері, так і в державних фінансах".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що війна в Ірані і блокада Ормузької протоки спровокувала зростання цін на нафту, що збільшило доходи РФ, навіть незважаючи на санкції, накладені світовою спільнотою.

Також ми писали, що українські атаки дронів суттєво вдарили по нафтовій інфраструктурі Росії та обмежили її експортні можливості. За оцінками аналітиків, Москва втратила близько 40% потужностей для постачання нафти на зовнішні ринки.