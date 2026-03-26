Путин предложил российским олигархам "скинуться" на войну в Украине: кто сколько даст

В России состоялся Российский союз промышленников и предпринимателей, после которого глава Кремля стал вымогать деньги у собравшихся бизнесменов. Примечательно, но идею Путину подкинул его друг, глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Про то, что после съезда РСПП Владимир Путин провел закрытую встречу с крупными бизнесменами, сообщили инсайдеры российского издания The Bell. Содержание таких встреч обычно не раскрывается, а после начала войны в Украине засекречен даже список их участников. Но, по словам источников, Путин обсудил с олигархами продолжение войны и ее финансирование.

"Сказали, будем воевать", — пересказал суть выступления Путина один из собеседников издания, знакомый с содержанием разговора.

Другой сказал, что Путин собирается идти "до границ Донбасса". И после этого заявления нглава Кремля предложил бизнесменам делать добровольные взносы в бюджет, утверждают оба источника.

По словам одного из собеседников, идея "потрясти бизнес в тяжелое для страны время" принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину, который накануне изложил ее в письме Владимиру Путину. В качестве механизма привлечения средств в письме было предложено разместить военные ОФЗ. Будет ли сам Сечин "скидываться" — неизвестно.

Весной 2023 года Минфин РФ обсуждал выпуск специальных "патриотических облигаций" (или Облигаций федерального займа - ОФЗ) для населения (по аналогии с военными займами СССР во время Второй мировой войны). Их целью был сбор личных сбережений россиян для покрытия растущей "дыры" в бюджете.

Инсайдеры рассказали, что некоторые бизнесмены откликнулись на просьбу прямо на встрече. Олигарх Сулейман Керимов обещал внести 100 млрд рублей (более миллиарда долларов при курсе 82 рубля за доллар). По данным рейтинга Forbes за 2026 год, состояние российского миллиардера и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова (и его семьи) оценивается в 25,7 млрд долларов.

Сулейман Керимов пообещал дать миллиард долларов

Идею поддержал еще как минимум один крупный бизнесмен, присутствовавший на встрече, правда сумму своего взноса он не назвал.

Глава РСПП Александр Шохин, пересказывая прессе итоги закрытой встречи, сказал, что обсуждались вопросы регулирования искусственного интеллекта, платформенной экономики и защиты прав предпринимателей, а после этого Путин поделился своим видением развития конфликта на Ближнем Востоке.

"Президент сказал, что он надеется, что в ближайшие недели, 3-4 недели, наверное, кризис будет урегулирован. Не сильно предлагал рассчитывать Минфину и компаниям на то, что у них золотой дождь будет достаточно долго", — сказал Шохин.

В открытой части съезда РСПП Путин тоже говорил о войне в Украине, повторив свой тезис о том, что Россию в 2014 году "заставили" "предпринять все необходимое для защиты наших людей тогда в Крыму, позднее на юго-востоке Украины в целом".

Путин также предостерег бизнес от головокружения от сверхдоходов, которые могут появиться в связи с войной на Ближнем Востоке и резким ростом цен на сырье: "Нужно сохранять благоразумие. Если сегодня рынки качнулись в одну сторону, завтра они могут измениться в другую… а значит, необходим умеренный консерватизм и умеренный консервативный подход как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах".

