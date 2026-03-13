Война с Ираном финансирует нападение РФ на Украину: связь между боями в Европе и на Востоке, — SkyNews

Война в Иране немедленно повлияла на рост цен на нефть и, по сути, благодаря действиям Соединенных Штатов Америки Россия уже получила на 17% больше денег, установило медиа SkyNews. Кроме того, экспорт из нефтяных терминалов в портах вырос почти на четверть. Почему эскалация на Ближнем Востоке имеет прямое влияние на войну в Украине и питает военные возможности РФ?

Рост цен на нефть увеличил доходы РФ даже несмотря на санкции, наложенные мировым сообществом, говорится в статье британского медиа. Война в Иране продолжается 14-й день, а Кремль за это время уже получил на 17% больше нефтеприбылей и начал отгружать на 24% больше нефти. По мнению аналитиков, из-за решения президента США Дональда Трампа начать боевые действия на Ближнем Востоке Кремль заработал дополнительные средства и будет финансировать ими войну в Украине. Ко всему, Белый дом отменяет санкции на российскую нефть, и доходы Москвы станут еще больше.

Аналитики SkyNews написали, что РФ стала "победителем" войны в Иране, хотя не осуществила ни одного выстрела. Об успехе россиян свидетельствуют графики цен на нефть, которые стремительно выросли, увеличив доходы президент Владимира Путина. Десятки танкеров заблокированы в Ормузском проливе, цена за нефть марки Urals выросла от 60-70 долл. до 100 долл. за баррель и это "принесло Кремлю и его кампании против Украины неожиданную прибыль". При этом благодаря предыдущим санкциям нефтяные доходы РФ в 2025 году действительно упали на 18%, а теперь, похоже, "отскочили" назад.

Война в Иране — как выросла цена на российскую нефть Urals в марте 2026 года Фото: Sky News

Медиа исследовало цену нефти на танкере Kousai теневого флота РФ, который 2 февраля загрузил 750 тыс. баррелей на терминале в Усть-Лугу. Начальная цена груза составляла 40 млн долл., а 12 марта — уже 65 млн долл.: рост почти на 40%. Отмечается, что Россия выиграла и на цене, и на уменьшении санкций (Индии разрешили покупать российскую нефть), и от того, что иранская нефть для Китая заблокирована в Персидском заливе.

"Чем дольше продлится конфликт с Ираном, тем более вероятно, что Россия из этого выиграет", — подытожило SkyNews.

Война в Иране — связь с событиями в Украине

Отметим, 28 февраля 2026 года началась война в Иране и в тот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о блокировании Ормузского пролива — прохода шириной 3 км, по которому корабли с ближневосточной нефтью шли из Персидского залива в Индийский океан. Через эту "нефтяную артерию" перемещалось 20-30% мировой нефти, и была угроза, что это повлияет на мировые цены. 2 марта Reuters сообщило о предупреждении от иранских военных, что они будут стрелять по танкерам, которые попытаются пересечь пролив. До всего Тегеран попытался заминировать проход, а после этого Трамп заявил, что армия США уничтожила 16 минеров. Между тем эксперт Дмитрий Леушкин в эфире "Киев 24" объяснил, как вырастет цена на топливо в Украине при росте цены нефти до 100 долл.

Напоминаем, 10 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал о разговоре между Москвой и Вашингтоном и уточнил, говорили ли о снятии санкций на РФ.