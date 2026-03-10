Не перемирие в Украине и не санкции на нефть РФ: Песков озвучил, о чем говорил Трамп с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент России Владимир Путин не общались относительно перемирия или прекращения огня на войне в Украине, заверил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Кроме того, речь не шла о снятии санкций на российскую нефть. Какая тема интересовала лидеров двух стран, которые возобновили общение после двухмесячной паузы на фоне войн в Иране и в Украине?

Путин передал Трампу свои предложения о "путях урегулирования кризиса" в Иране, привело слова Пескова росСМИ "РИА Новости". По его словам, российский президент предложил свое участие в переговорах на Ближнем Востоке и отметил, что понадобится координировать действия с "международными сторонами". Темы разговора политиков вращались вокруг Ирана, Ближнего Востока, спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа и вопроса Украины.

Украина. Брифинг спикера Кремля состоялся в полдень 10 марта, через полсуток после контактов Москвы и Вашингтона. Песков заявил, что Трамп, с одной стороны, не затронул вопрос снятия санкций против российской нефти, а с другой, не упомянул о перемирии и прекращении огня в Украине. Кроме того, не говорили о продолжении переговоров, поэтому неизвестно, когда и где состоится новая встреча, говорится в заметке росСМИ. Кроме того, выяснилось, что Уиткофф продолжает контакты с Кремлем по "чувствительным вопросам".

Иран. Песков сообщил, что Путин озвучил намерение помочь с событиями в Иране. РосСМИ ТАСС уточнили, что спикер Кремля не рассказал, в чем именно будет заключаться помощь и, например, будет ли она касаться разведданных, которые Москва передает Тегерану.

Отметим, вечером 9 марта стало известно о разговоре Трампа и Путина, о чем написали росСМИ. При этом отмечалось, что инициатива телефонного контакта поступила из Белого дома. Разговор продолжался в течение часа и, по оценкам Кремля, был "деловым, конструктивным, откровенным". Как заявил помощник Путина Юрий Ушаков, говорили об Иране, Венесуэле и Украине. В свою очередь американский президент прокомментировал общение: по его оценке, Путин пытается "быть полезным" во время войны на Ближнем Востоке.

Заметим, с ноября 2024 года по март 2026 состоялось пять разговоров Трампа и Путина. Предпоследний — в декабре 2025 года. Как писал Фокус, основная тема разговора касалась войны в Украине. Общение 9 марта 2026 года — первый контакт в новом году после двухмесячной паузы, и он состоялся на десятый день войны в Иране.

Напоминаем, Фокус собрал мнения экспертов о войне в Иране, в Украине и о позициях Трампа о мирных переговорах. Между тем 5 марта, на шестой день событий на Ближнем Востоке, глава Белого дома намекнул, что следующая цель США — это Куба, в котором действует неблагоприятный для американцев политический режим.