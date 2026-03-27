Дрони атакували Вологодську область РФ: під ударом опинився великий хімічний завод (відео)

У ніч на 27 березня безпілотники атакували Вологодську область Росії, уразивши велике хімічне підприємство у місті Череповець.

Під ударом могло опинитися хімічне підприємство АТ "Апатит" — найбільший у Європі виробник фосфоровмісних добрив, фосфорної та сірчаної кислот. Про це повідомили OSINT-канали.

"Череповець. Місцеві повідомляють, що атакували АТ "Апатит" (Череповецький хімічний кластер групи "ФосАгро")", — йдеться у повідомленні.

На кадрах із Череповця, що поширюють у мережі, чутно звуки вибухів і видно яскраві спалахи у небі. Також на відео потрапили моменти влучання по об'єктах у місті.

Російська влада вже підтвердила атаку на регіон. Губернатор Вологодської області Георгій Філімонов повідомив, що дрони б'ють по промисловій зоні Череповця, але уточнювати подробиць не став.

"БпЛА атакують череповецьку промзону у Вологодській області", — йдеться у повідомленні Філімонова.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Варто зауважити, що АТ "Апатит" — не лише найбільший у Європі виробник фосфоровмісних добрив, фосфорної та сірчаної кислот, а й компанія, що є однією лідерів у Росії за обсягами виробництва NPK-добрив. Ключові майданчики виробництва розташовані у Череповці, Волхові, Балаково та Мурманській області (Кіровську), що забезпечує повний цикл виробництва.

Нагадаємо, у ніч на 27 березня безпілотники також атакували Ленінградську та Смоленську області Росії: вкотре загорілися великі морські порти Приморськ та Усть-Луга.

26 березня аналітики розповідали, що відомо про атаку на Усть-Лугу і які об'єкти уразили безпілотники.