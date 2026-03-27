Дроны атаковали Вологодскую область РФ: под ударом оказался крупный химический завод (видео)

В ночь на 27 марта беспилотники атаковали Вологодскую область России, поразив крупное химическое предприятие в городе Череповец.

Под ударом могло оказаться химическое предприятие АО "Апатит" — крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот. Об этом сообщили OSINT-каналы.

"Череповец. Местные сообщают, что атаковали АО "Апатит" (Череповецкий химический кластер группы "ФосАгро")", — говорится в сообщении.

На кадрах из Череповца, которые распространяют в сети, слышны звуки взрывов и видны яркие вспышки в небе. Также на видео попали моменты попадания по объектам в городе.

Российские власти уже подтвердили атаку на регион. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что дроны бьют по промышленной зоне Череповца, но уточнять подробностей не стал.

"БпЛА атакуют череповецкую промзону в Вологодской области", — говорится в сообщении Филимонова.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Стоит заметить, что АО "Апатит" — не только крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, но и компания, являющаяся одной из лидеров в России по объемам производства NPK-удобрений. Ключевые площадки производства расположены в Череповце, Волхове, Балаково и Мурманской области (Кировске), что обеспечивает полный цикл производства.

Напомним, в ночь на 27 марта беспилотники также атаковали Ленинградскую и Смоленскую области России: в очередной раз загорелись крупные морские порты Приморск и Усть-Луга.

