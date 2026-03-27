Дроны ударили по авиазаводу в Смоленске, порт Усть-Луга снова в огне: Россию атакуют БпЛА (видео)

Поздно вечером 26 марта и после полуночи жители нескольких областей России жаловались на звуки взрывов. Появилась информация о поражении ряда объектов в Ленинградской и Смоленской областях РФ.

В частности в Смоленской области дроны поразили местный авиационный завод, на котором изготавливаются в том числе самолеты военного назначения. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Наши дроны нанесли удар по Смоленскому авиационному заводу. Атака на Смоленск продолжается", — отметил Андрющенко.

Эту информацию также подтверждают OSINT-каналы. Украинские военные на момент публикации не предоставляли данных о возможном поражении авиационного завода.

Стоит заметить, что на Смоленском авиационном заводе занимаются производством и модернизацией военных самолетов, в частности штурмовиков Су-25. Также там осуществляют капитальный ремонт и техническое обслуживание авиационной техники, что позволяет россиянам сохранять боеспособность устаревших моделей самолетов.

Відео дня

Атака на Ленинградскую область

В то же время третью ночь подряд продолжается атака беспилотников на Ленинградскую область РФ. OSINT-каналы сообщили, что под ударом оказался снова морской порт Усть-Луга, который был под прицелом дронов в эти дни.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко подтвердил эту информацию.

"Порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ продолжает ловить прилеты. Это ключевой российский порт на Балтике, через который РФ осуществляет экспорт энергоресурсов", — отметил Коваленко.

Около 00:15 часов OSINT-аналитики также сообщили, что взрывы раздавались в Выборге Ленинградской области. Дроны могли поразить морской порт Приморск, однако официального подтверждения пока нет.

Напомним, 26 марта дроны поразили Кирийский НПЗ в России: на предприятии вспыхнул пожар.

Также агентство Reuters писало, что морские порты Приморск и Усть-Луга приостановили отгрузку нефти после атаки дронов: дым от пожаров виднелся в Финляндии.