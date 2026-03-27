Дрони вдарили по авіазаводу у Смоленську, порт Усть-Луга знову у вогні: Росію атакують БпЛА (відео)
Пізно ввечері 26 березня та після опівночі мешканці кількох областей Росії скаржилися на звуки вибухів. З'явилася інформація про ураження низки об'єктів у Ленінградській та Смоленській областях РФ.
Зокрема у Смоленській області дрони уразили місцевий авіаційний завод, на якому виготовляються у тому числі літаки військового призначення. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
"Наші дрони завдали удару по Смоленському авіаційному заводу. Атака на Смоленськ триває", — зазначив Андрющенко.
Цю інформацію також підтверджують OSINT-канали. Українські військові на момент публікації не надавали даних щодо можливого ураження авіаційного заводу.
Варто зауважити, що на Смоленському авіаційному заводі займаються виробництвом та модернізацією військових літаків, зокрема штурмовиків Су-25. Також там здійснюють капітальний ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки, що дозволяє росіянам зберігати боєздатність застарілих моделей літаків.
Атака на Ленінградську область
Водночас третю ніч підряд триває атака безпілотників на Ленінградську область РФ. OSINT-канали повідомили, що під ударом опинився знову морський порт Усть-Луга, який був під прицілом дронів у ці дні.
Голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко підтвердив цю інформацію.
"Порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ продовжує ловити прильоти. Це ключовий російський порт на Балтиці, через який РФ здійснює експорт енергоресурсів", — зазначив Коваленко.
Близько 00:15 години OSINT-аналітики також повідомили, що вибухи лунали у Виборгу Ленінградської області. Дрони могли уразити морський порт Приморськ, однак офіційного підтвердження поки немає.
Нагадаємо, 26 березня дрони уразили Кіриський НПЗ у Росії: на підприємстві спалахнула пожежа.
Також агентство Reuters писало, що морські порти Приморськ і Усть-Луга призупинили відвантаження нафти після атаки дронів: дим від пожеж виднівся у Фінляндії.