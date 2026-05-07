АЗС под обстрелом и в огне: как противостоять российскому топливному террору

Удары по АЗС в Харькове — это не только о топливе. Это о попытке бить по повседневной жизни города. По имеющимся сообщениям, российские удары были направлены не просто по территории заправок, а преимущественно по газовым модулям. И это важная деталь.

Почему именно газовые модули?

Во-первых, это один из самых рисковых элементов на АЗС. Сжиженный газ является легковоспламеняющимся, а повреждение такого оборудования может создать повышенную пожарную или взрывную опасность. Даже ограниченное поражение может привести к пожару, эвакуации, остановке работы станции и сильному психологическому эффекту.

Во-вторых, газовые модули часто являются отдельными и визуально заметными элементами на территории АЗС. Если дроны используют оптические камеры и элементы компьютерного зрения, то эффективность распознавания зависит от видимости, освещения, контраста и характерных признаков объекта. Полностью "спрятать" АЗС невозможно, но можно уменьшить визуальную заметность наиболее уязвимых узлов.

В-третьих, для агрессора это способ давления не только на топливный рынок, но и на население. Цель может быть не в том, чтобы сразу создать дефицит топлива, а в том, чтобы посеять страх: чтобы люди боялись даже обычной заправки автомобиля.

Важно: на этом этапе нет оснований говорить о системном дефиците топлива. Неповрежденные АЗС в Харькове продолжают работать, а километровых очередей или ажиотажа не наблюдается. Но локальные риски есть: отдельные станции могут временно закрываться, графики могут меняться, а нагрузка на другие АЗС — расти.

Что делать владельцам АЗС?

Не паниковать и не ограничиваться только габионами.

Габионы или другие барьеры могут быть полезными, но только если они не блокируют вентиляцию, пожарные проезды, аварийную арматуру и работу ГСЧС. Любые защитные конструкции должны проходить инженерную и пожарную проверку.

Нужны четкие протоколы для персонала:

когда прекращать обслуживание во время тревоги;

как выводить клиентов из опасной зоны;

как не допустить скопления авто возле колонок и газового модуля;

как возобновлять работу после отбоя;

кто на смене имеет право немедленно остановить работу без ожидания разрешения центрального офиса.

АЗС во время тревоги не должна превращаться в место ожидания. Очередь машин возле колонок — это дополнительный риск для всех.

Отдельный вопрос — ночной режим. Если система наведения использует оптическую камеру и компьютерное зрение, освещенные объекты могут оставаться заметными даже в темное время суток. Но полностью выключать освещение также опасно: это риск ДТП, травм и ошибок персонала. Оптимальный подход — минимально необходимое безопасное освещение без излишней подсветки критических узлов.

Есть еще один важный аспект — конкуренция на топливном рынке.

Премиальные АЗС имеют больше ресурсов для защиты, обучения персонала, резервного питания и коммуникации с клиентами. Но они часто более узнаваемы: большие навесы, яркий бренд, кафе, магазин, паркинг, постоянный поток авто.

Дискаунтеры имеют более простую инфраструктуру и часто более низкую концентрацию людей. Но их главная проблема — ограниченный капитал на защиту.

Поэтому государство не должно вводить такие требования, которые смогут выполнить только крупные премиальные сети. Иначе часть малых и бюджетных АЗС просто уйдет с рынка. Для потребителя в прифронтовом регионе это будет означать меньше точек продаж, более высокие цены, большие очереди и худшую доступность топлива.

Требования безопасности должны быть рискоориентированными. Более высокие требования — там, где больший поток людей, большие запасы, газовые модули, критическое расположение или роль в обеспечении служб. Но поддержка должна быть доступна не только крупным брендам.

Для прифронтовых регионов нужны льготные кредиты, гранты или компенсации на меры безопасности, особенно для тех АЗС, которые уже понесли потери от ударов.

Обязательно в условиях постоянных вражеских атак по АЗС в прифронтовых регионах надо в срочном порядке отменять авансовый платеж на прибыль, подрывающий энергетическую и социальную устойчивость в них.

Главный баланс прост: безопасность не должна уничтожить конкуренцию, а конкуренция не должна оправдывать пренебрежение безопасностью. Для людей в прифронтовых регионах важно сразу две вещи: чтобы АЗС была более безопасной — и чтобы топливо оставалось доступным по цене и расстоянию.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

