Надо накрывать сетками: РФ нацелилась на украинские АЗС на расстоянии 25 км от линии фронта, — "Флеш"

Россияне начали осуществлять попытки ударов по украинским автозаправочным станциям (АЗС) на расстоянии 20-25 километров от линии фронта.

Чтобы реализовать такие атаки, враг применяет беспилотники с небольшим зарядом, чтобы они могли пролететь как можно дальше. Об этом 5 мая рассказал советник министра обороны, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов ("Флеш") в своем Telegram-канале.

"Фиксирую попытки врага атаковать АЗС на расстоянии 20-25 километров. Для этого используются дроны с небольшим зарядом, чтобы дрон смог пролететь как можно дальше", — отметил "Флеш".

Как защитить объекты на АЗС от российских атак?

Объекты на АЗС, уязвимые к возгораниям вследствие ударов, необходимо защищать, считает Бескрестнов. По его словам, тем станциям, которые находятся в непосредственной зоне поражения, нужно накрывать уязвимые объекты защитными сетками. Также необходимо защищать емкости, в которых хранится газ.

"Можно закрывать места въезда и выезда", — добавил эксперт.

"Флэш" также объяснил особенность ударов FPV-дронов на больших расстояниях. Она заключается в том, что беспилотник не может опуститься очень низко и искать слабые места в защите целей, ведь так у него исчезнет радиосвязь.

"Поэтому атака будет происходить сверху вниз. С автонаведением или без него", — отметил Бескрестнов.

Стоит отметить, что россияне в течение двух дней подряд, 1-2 мая, атаковали АЗС в Харькове. Под ударом оказались по меньшей мере 8 автозаправок, сообщали местные власти.

Напомним, 5 мая в областной прокуратуре рассказали, что россияне могли впервые применить новую ракету "Бандероль" для удара по Харьковщине.