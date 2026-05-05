Россияне, вероятно, впервые применили ракету "Бандероль" на Харьковщине, — областная прокуратура

Утром 4 мая российская армия ударила по поселку Безлюдовка на Харьковщине — вероятно, барражирующим боеприпасом "Бандероль", о котором ранее рассказывали в ГУР.

"Мы можем говорить о том, что была применена ракета "Бандероль". И это первое применение этого типа вооружения по Харьковщине за все время полномасштабной войны. Мы не можем утверждать на 100%, но по тем обломкам, которые найдены на месте, по фрагментам, можем говорить, что это скорее всего именно такая ракета", — заявил глава Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша, цитирует Укринформ.

Бандероль (S8000) — это российский малогабаритный барражирующий боеприпас (дрон-ракета) с реактивным двигателем, разработанный компанией "Кронштадт". Особенностью является высокая маневренность и устойчивость к РЭБ.

Ранее ГУР отмечало, что крылатая ракета S8000 Бандероль оснащена боевой частью массой до 150 кг и способна преодолевать расстояние до 500 км со скоростью 500 км/ч. В качестве топлива россияне используют в ракете авиационный керосин.

В то же время в 2025 году украинская разведка обнаружила в "Бандероли" иностранные компоненты из Южной Кореи и Китая.

Напомним, российские войска 4 мая нанесли ракетный удар по Мерефе Харьковского района. Около 09:35 оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер". Там погибли пять человек.

В ночь на 5 мая враг атаковал ряд областей Украины беспилотниками и баллистическими ракетами. Под ударом этой ночью в частности оказались Киевщина, Харьков и Запорожье.