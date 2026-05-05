Росіяни, ймовірно, вперше застосували ракету "Бандероль" на Харківщині, – обласна прокуратура

Ранком 4 травня російська армія ударила по селищу Безлюдівка на Харківщині – ймовірно, баражуючим боєприпасом "Бандероль", про який раніше розповідали в ГУР.

"Ми можемо говорити про те, що було застосовано ракету "Бандероль". І це перше застосування цього типу озброєння по Харківщині за весь час повномасштабної війни. Ми не можемо стверджувати на 100%, але за тими уламками, які знайдені на місці, за фрагментами, можемо говорити, що це найімовірніше саме така ракета", – заявив очільник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша, цитує Укрінформ.

Бандероль (S8000) — це російський малогабаритний баражуючий боєприпас (дрон-ракета) з реактивним двигуном, розроблений компанією "Кронштадт". Особливістю є висока маневреність та стійкість до РЕБ.

Раніше ГУР зазначало, що крилата ракета S8000 Бандероль оснащена бойовою частиною масою до 150 кг та здатна долати відстань до 500 км зі швидкістю 500 км/год. Як паливо росіяни використовують у ракеті авіаційний гас.

Водночас у 2025 році українська розвідка виявила в "Бандеролі" іноземні компоненти з Південної Кореї та Китаю.

Нагадаємо, російські війська 4 травня завдали ракетного удару по Мерефі Харківського району. Близько 09:35 окупанти застосували балістичну ракету "Іскандер". Там загинули п'ять людей.

У ніч на 5 травня ворог атакував низку областей України безпілотниками та балістичними ракетами. Під ударом цієї ночі зокрема опинилися Київщина, Харків та Запоріжжя.