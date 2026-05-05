Уночі росіяни атакували Україну дронами і балістикою: відомо про поранених і пожежі, наслідки обстрілу (фото)

Уночі 5 травня ворог атакував низку областей України безпілотниками та балістичними ракетами. Під ударом цієї ночі зокрема опинилися Київщина, Харків та Запоріжжя.

Внаслідок атаки зафіксовані руйнування та пожежі, а також відомо про постраждалих. Фокус зібрав інформацію щодо наслідків нічного обстрілу України.

Атака на Київщину

Уночі на території Київської області оголошували повітряну тривогу кілька разів через загрозу ударних БпЛА, а також небезпеку застосування ворогом балістичних ракет.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив близько 01:00 години, що ворог атакував Бровари. Внаслідок удару дрона постраждали 34-річна жінка та чоловік 37 років, медики надали їм необхідну допомогу.

"Також пошкоджено скління квартири, фасад багатоповерхового будинку та автомобіль", — зазначив Калашник.

Вранці у ДСНС уточнили наслідки ворожого удару по Київщині. За даними рятувальників, росіяни поцілили у житловий сектор Броварського району, де через атаку постраждали двоє людей.

Наслідки фіксуються і у Вишгородському районі Київської області: там через російську атаку спалахнула пожежа на території промислового об'єкта. Поранень зазнала одна людина.

Станом на ранок оперативні служби ліквідували займання.

Атака на Харків

Харків у ніч на вівторок опинився під ударом ворожих балістичних ракет. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що влучання ворожої ракети сталося в Основ'янському районі Харкова. Удар припав по відкритій території, внаслідок чого пошкоджено дах та вікна багатоквартирного житлового будинку.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", — зазначив Терехов.

Згодом мер уточнив, що в Основ'янському районі сталося ще одне влучання російської ракети. Ворог вдарив поблизу будівлі складу, внаслідок чого пошкоджень зазнали складське приміщення та автомобілі.

Атака на Запоріжжя

Близько 04:00 години росіяни також завдали удару по Запоріжжю. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, що у місті спалахнула пожежа після атаки, яка здійнялася у нежитловій будівлі.

Внаслідок атаки на місто поранено щонайменше одну людину — жінці надається медична допомога.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня вибухи пролунали у Запоріжжі, Черкасах та Харкові: ворог атакував Україну балістичними ракетами.

4 травня росіяни вдарили ракетою по Мерефі у Харківській області, де внаслідок атаки загинуло 6 людей і ще 31 зазнали поранень.