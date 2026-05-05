Ночью россияне атаковали Украину дронами и баллистикой: известно о раненых и пожарах, последствия обстрела (фото)
Ночью 5 мая враг атаковал ряд областей Украины беспилотниками и баллистическими ракетами. Под ударом этой ночью в частности оказались Киевщина, Харьков и Запорожье.
В результате атаки зафиксированы разрушения и пожары, а также известно о пострадавших. Фокус собрал информацию о последствиях ночного обстрела Украины.
Атака на Киевскую область
Ночью на территории Киевской области объявляли воздушную тревогу несколько раз из-за угрозы ударных БпЛА, а также опасности применения врагом баллистических ракет.
Председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил около 01:00 часов, что враг атаковал Бровары. В результате удара дрона пострадали 34-летняя женщина и мужчина 37 лет, медики оказали им необходимую помощь.
"Также повреждено остекление квартиры, фасад многоэтажного дома и автомобиль", — отметил Калашник.
Утром в ГСЧС уточнили последствия вражеского удара по Киевской области. По данным спасателей, россияне попали в жилой сектор Броварского района, где из-за атаки пострадали два человека.
Последствия фиксируются и в Вышгородском районе Киевской области: там из-за российской атаки вспыхнул пожар на территории промышленного объекта. Ранения получил один человек.
По состоянию на утро оперативные службы ликвидировали возгорание.
Атака на Харьков
Харьков в ночь на вторник оказался под ударом вражеских баллистических ракет. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что попадание вражеской ракеты произошло в Основянском районе Харькова. Удар пришелся по открытой территории, в результате чего повреждена крыша и окна многоквартирного жилого дома.
"К счастью, обошлось без пострадавших", — отметил Терехов.
Впоследствии мэр уточнил, что в Основянском районе произошло еще одно попадание российской ракеты. Враг ударил вблизи здания склада, в результате чего повреждения получили складское помещение и автомобили.
Атака на Запорожье
Около 04:00 часов россияне также нанесли удар по Запорожью. Председатель областной военной администрации Иван Федоров рассказал, что в городе вспыхнул пожар после атаки, которая поднялась в нежилом здании.
В результате атаки на город ранен по меньшей мере один человек — женщине оказывается медицинская помощь.
Напомним, в ночь на 5 мая взрывы прогремели в Запорожье, Черкассах и Харькове: враг атаковал Украину баллистическими ракетами.
4 мая россияне ударили ракетой по Мерефе в Харьковской области, где в результате атаки погибли 6 человек и еще 31 получил ранения.