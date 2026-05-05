Взрывы в Запорожье, Харькове и Черкассах: россияне атакуют Украину баллистикой

В ночь на 5 мая россияне запустили по Украине баллистические ракеты с разных направлений. Взрывы на фоне атаки прогремели в ряде городов, в частности в Запорожье, Харькове и Черкассах.

Воздушную тревогу из-за угрозы ударов российских ракет объявили в ряде восточных, северных, южных и центральных областей, а также в Киеве. Фокус собрал, что известно о ночном обстреле Украины.

Около 03:10 часов по Украине начала распространяться тревога: Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с северо-востока. Мониторинговые каналы уточнили, что возникла угроза пусков ракет из установок "Искандер", или работа вражеской ПВО С-300/С-400 со стороны российского Воронежа.

Через несколько минут СМИ сообщили, что в Харькове были слышны звуки взрывов. Воздушные силы перед этим предупредили о движении скоростных целей в направлении области.

Відео дня

Также взрывы были слышны в Черкасской области и в Черкассах, писало "Суспільне".

Около 03:30 часов мониторинговые каналы предупредили о движении скоростной цели в направлении Запорожья. В городе также прогремели взрывы.

Информации о последствиях атаки, разрушениях, жертвах или раненых на момент публикации не поступало.

Новость дополняется...

Напомним, 4 мая ВС РФ атаковали баллистической ракетой "Искандер" по Мерефе в Харьковской области: в результате удара погибли по меньшей мере 6 человек, количество пострадавших достигло 31.

Также в ОВА сообщали 4 мая, что в Херсоне минимум неделю не будут курсировать троллейбусы из-за сложной ситуации с безопасностью.