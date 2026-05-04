Удар по Мерефе: количество пострадавших существенно возросло, самому младшему — 2 года

68-летний мужчина, получивший тяжелые ранения во время утреннего удара российской армии баллистической ракетой "Искандер" по Мерефе Харьковской области, скончался в больнице несмотря на все усилия врачей спасти его.

Таким образом количество погибших составило шесть человек: трое мужчин (68, 50 и 63 года) и три женщины в возрасте 74, 41 и 52 года. Также увеличилось и количество пострадавших. Если утром их было 19, то сейчас уже 31, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

За помощью медиков обратились двое парней: 16-летнего госпитализировали, 17-летний получил необходимые помощь и продолжит лечение амбулаторно. Также медики оказали помощь двухлетнему ребенку. Его состояние удовлетворительное, и он продолжит лечение амбулаторно.

По словам Синегубова, удар был большой силы — по центру города, фактически посреди дороги. По предварительным оценкам, на разбор завалов и полное устранение последствий понадобится еще одно-два дня.

41-летняя погибшая женщина Любовь Колодяжная работала косметологом. У нее осталось двое детей – 6 и 16 лет. Как рассказал журналистам "Суспільне. Харків" овдовевший мужчина, взрыв прогремел буквально через 5-10 минут после того, как она пошла на работу.

Когда не смог дозвониться, он сел в авто и поехал к песту атаки. Там вскоре увидел погибшую жену.

"Она очень, честно, она самая лучшая мать, она насколько… Я ее просто обожал. Она очень хорошая. Не знаю, что сказать. Очень хороший человек. Семь лет жили", — поделился убитый горем житель города.

Удар по Мерефе 4 мая: что известно

Около 09:35 утра ВС РФ ударили по городу баллистической ракетой, предположительно это "Искандер". Она попала в проезжую часть, и кадры этого момента уже появились в сети.

В результате атаки повреждены не менее 10 домов, четыре магазина, станция техобслуживания, административное здание, два автомобиля, заведение общественного питания. На месте продолжается ликвидация последствий.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту очередного военного преступления российской армии.

Ранее сообщалось о четырех погибших в результате удара.

