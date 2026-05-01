Воруют персональные данные по QR-кодам: на Харьковщине россияне сбрасывают с дронов фальшивые деньги

На фальшивых купюрах можно увидеть QR-коды со ссылкой на российские телеграм-каналы.

На Харьковщине в Богодуховской громаде российские оккупанты с дронов сбрасывают фальшивые деньги. Также на "деньгах" есть надписи, призывающие к подстрекательству и протестам. Враг призывает местных жителей "заработать денег", сливая данные о позициях Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Богодуховского городского совета.

"В последнее время зафиксированы случаи распространения листовок, которые визуально напоминают денежные купюры. Это не "находка" и не помощь — это ловушка", — говорится в заявлении горсовета.

В сообщении говорится, что внешне листовки, которые россияне сбрасывают с дронов, свернутые в трубочку выглядят как гривны или доллары с подписью "Вовина тысяча".

"Открытка выглядит как свернутая купюра гривны или доллара, чтобы привлечь ваше внимание", — говорится в сообщении.

На обороте "денег" можно увидеть призывы к протестам против действий власти и коды на фишинговые сайты.

"На бумаге размещены QR-коды. Переход по ним ведет на вражеские Telegram-каналы или фишинговые сайты, которые собирают ваши персональные данные", — предупреждают об опасности украинцев.

В общине заявили, что в случае нахождения таких листовок не стоит их трогать, а просто сообщать правоохранителям или написать в чат-бот Службы безопасности Украины STOP Russian War.

Напомним, что 15 апреля в Сумах продолжалась необычная активность вражеских беспилотников. Местные жители заметили, как РФ из "Шахедов" разбрасывает над городом неизвестные листовки. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

Также РФ запугивает Никополь форсированием Днепра и обстрелами. Российские военные начали сбрасывать листовки с угрозами форсировать Днепр вблизи Никополя и атаковали гражданских с их автотранспортом. В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) и городском совете говорят о попытке ВС РФ психологического давления и террора местных.