Крадуть персональні дані за QR-кодами: на Харківщині росіяни скидають з дронів фальшиві гроші

На фальшивих купюрах можна побачити QR-коди з посиланням на російські телеграм-канали.

На Харківщині у Богодухівській громаді російські окупанти з дронів скидають фальшиві гроші. Також на "грошах" є написи, що закликають до підбурювання і протестів. Ворог закликає місцевих жителів "заробити грошей", зливаючи дані про позиції Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба Богодухівської міської ради.

"Останнім часом зафіксовано випадки розповсюдження листівок, які візуально нагадують грошові купюри. Це не "знахідка" і не допомога — це пастка", — йдеться у заяві міськради.

У повідомленні йдеться, що зовні листівки, які росіяни скидають із дронів, згорнуті в трубочку виглядають як гривні або долари з підписом "Вовина тисяча".

Відео дня

"Листівка виглядає як згорнута купюра гривні або долара, щоб привернути вашу увагу", — йдеться у повідомленні.

На звороті "грошей" можна побачити заклики до протестів проти дій влади і коди на фішингові сайти.

"На папері розміщено QR-коди. Перехід за ними веде на ворожі Telegram-канали або фішингові сайти, які збирають ваші персональні дані", — попержають про небезпеку українців.

У громаді заявили, що разі знаходження таких листівок не варто їх чіпати, а просто повідомляти правоохоронців або написати в чат-бот Служби Безпеки України STOP Russian War.

