Скидають листівки: РФ залякує Нікополь форсуванням Дніпра та обстрілами, в ЦПД та міськраді відреагували

Російські військові почали скидувати листівки з погрозами форсувати Дніпро поблизу Нікополя та атакували цивільних з їх автотранспортом. В Центрі протидії дезінформації (ЦПД) та міській раді говорять про спробу ЗС РФ психологічного тиску та терору місцевих.

Зранку 5 квітня місцеві мешканці помітили листівки, в яких ЗС РФ говорили про здійснення форсування Дніпра поблизу міста протягом наступних тижнів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

"Сьогодні вранці з російського безпілотника було скинуто чергову партію листівок на Нікополь. Цього разу вони вже роблять "серйозні заяви": обіцяють через два тижні форсувати Дніпро і "звільнити" нас від нацистів. Дуже "турбуються" про мирне населення: пропонують запастися продуктами і сидіти в укриттях, чекати "звільнення", — йдеться в тексті.

Журналісти вказують, що росіяни погрожують зробити кожен цивільний автомобіль "їхньою "законною" ціллю". Медійники натякають на спробу нагнітати паніку через заздалегідь анонсовану операцію, адже про справжні операції не повідомляють таким чином, а тому радять всім місцевим бути обережними.

Реакція міської ради Нікополя та ЦПД

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначає, що росіяни намагаються "сіяти страх", анонсуючи атаки по цивільним мешканцям Нікополя, а також демонструючи колони техніки на Запорізькому напрямку. Водночас ЗС РФ планують здійснювати терор місцевих за допомогою FPV-дронів, б'ючи по мирних людях і транспорту.

"Ключова мета — сіяти страх, як і в будь-якому подібному випадку. Ми памʼятаємо, чим завершувалися їх спроби відправляти окупантів на катерах в напрямку Херсона — швидко годували риб. Росіяни фактично анонсують терор цивільних — їх пілоти FPV регулярно атакують мирних людей і транспорт. Тому дуже важливо орієнтуватися на повідомлення місцевої влади і військових щодо безпекової ситуації", — вказує керівник ЦПД.

За його словами, росіяни масштабують погрози і страшилки, бо ворог має плані на весняно-літню кампанію на фронті, які вже були зірвані Силами Оборони. Пан Коваленко констатує, що тактика ворога продовжувати війни "не змінюється".

З думкою посадовця згоден очільник Нікопольської районної військової адміністрації Іван Базилюк. У своєму Facebook посадовець зазначає, що РФ продовжує інформаційні провокації через листівки з "відвертими погрозами та брехливими заявами".

"Що в них пишуть? Лякають "знищенням цивільної техніки" — фактично намагаючись виправдати власні злочини проти мирного населення. Закликають чекати "приходу визволителів" — вкотре просуваючи свої пропагандистські наративи. Поширюють вигадки про нібито "наступ" і намагаються дезорієнтувати населення", — вказує Базилюк.

Він вказує, що такі заяви росіян виглядає як спроба "залякати та змусити людей панікувати", а також втратити довіру до поточної ситуації в місті. Він радить не довіряти провокаціям, не поширювати зміст листівок і повідомляти правоохоронцям про їх присутність під час виявлення ворожих пропагандистських матеріалів.

"Довіряйте лише офіційній інформації. Ми бачимо правду щодня — і вона не має нічого спільного з тим, що пише ворог", — резюмує політик.

Раніше Фокус повідомляв про обстріл ТЦ в Нікополі. За даними Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, внаслідок російського обстрілу в Нікополі також загорівся житловий будинок.

Згодом стало відомо, що ЗС РФ обстріляли місто. В результаті російської атаки було поранено правоохоронців і цивільних мешканців, зокрема маленької дівчинки.