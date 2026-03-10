Росіяни атакували Нікопольщину: поранена маленька дівчинка та шестеро правоохоронців

Війська РФ атакували Дніпропетровщину FPV-дронами. Вони прицільно вдарили по поліцейському авто та по цивільним у Марганці.

Вдень 10 березня російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини FPV-дронами. Внаслідок ударів поранені дев'ять людей, про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини Фото: Нацполіція

Трьох людей було травмовано у Марганці. З-поміж них – чотирирічна дівчинка. Усі перебувають на амбулаторному лікуванні. Пошкоджений мікроавтобус.

У Нікополі шестеро постраждалих. Всі вони працівники поліції, які були на службі, коли сталася ворожа атака. 43-річний поліцейський, який перебував за кермом авто, госпіталізований у важкому стані. Унаслідок цього ж вибуху акубаротравми зазнав ще один поліцейський.

Пошкоджені службові автівки поліції та рятувальників.

Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини Фото: Нацполіція

У Нікопольському районному управлінні поліції розповіли подробиці: постраждали п’ятеро поліцейських і цивільна працівниця. Після атаки на авто, російські війська продовжили атакувати будівлю Нікопольського районного управління поліції безпілотниками. Внаслідок ударів травмувався 38-річний поліцейський, ще троє правоохоронців отримали акубаротравми. Усім постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога.

"Через ворожі атаки пошкоджено адміністративну будівлю поліції, майно всередині та кілька автомобілів. Дві службові автівки поліції повністю знищені. Також пошкоджено автомобіль рятувальників, які прибули на виклик для евакуації постраждалих", - розповіли правоохоронці.

Маленька дівчинка в Марганці отримала акубаротравму, коли була в авто разом із 31-річною матір'ю. У жінки – уламкові поранення.

"Близько 11.30 ворог поцілив безпілотником по дорозі в м. Марганець. Поблизу перебували транспортні засоби та люди… Мама з дитиною перебували на момент вибуху в автомобілі. Акубаротравму отримав і місцевий мешканець, який перебував біля дороги", - розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, в ніч на 10 березня росіяни атакували Харків дроном із шрапнеллю.

Тим часом РФ продовжує масштабувати виробництво ударних БпЛА, якими тероризує Україну. Ударні безпілотники-камікадзе типу "Шахед" уже збирають на трьох локаціях — в Іжевську, Алабузі та ще одному місці, яке уточнюють (імовірно, у Москві).