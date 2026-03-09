Поцілили в той же двір, що атакували раніше: росіяни вдарили по Харкову дроном із шрапнеллю (фото)

Російські окупанти атакували Індустріальний район Харкова за допомогою бойового дрона. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, серед яких 16-річна дівчина.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов. Очільник міста розповів, що внаслідок удару росіян пошкоджено п'ять багатоповерхівок, згоріло два авто, ще два пошкоджені. Також є ураження електромережі.

В Харкові пошкоджено будинок, який нещодавно відновили Фото: ДСНС

На місці "прильоту" працюють підрозділи ДСНС, екстрена медична допомога та поліція.

Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до шести осіб. Серед них:

16-річна дівчина (діагностовано гостру реакцію на стрес);

41-річна жінка та 36-річний чоловік (отримують допомогу на місці);

51-річний чоловік (госпіталізований до лікарні з вибуховим пораненням).

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив, що серед поранених є малолітня дитина. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Відео дня

"Це було влучання "Шахеда" поряд з багатоповерховим житловим будинком в Індустріальному районі міста Харкова… це друге влучання поряд з цими житловими будинками, які були вже під обстрілом. Частково, так, ми відновили будинок, але хочу сказати, що зараз все заново будемо починати", - розповів Терехов, зауваживши, що росіяни вдарили по Харкову дроном із шрапнеллю.

Фото: Прокуратура Харьковской области Фото: ДСНС Фото: ДСНС

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, стало відомо, що росіяни опанували та масштабували іранські технології у себе, через що військова операція Ізраїлю та США майже не впливатиме на перебіг війни в Україні.

Водночас видання Politico вважає, що операція в Ірані все ж матиме певні наслідки для України. Аналітики медіа попереджають, що Україна може зіштовхнутися з дефіцитом ракет ППО, необхідні для відбиття російських атак.