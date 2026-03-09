"Шахеди" збирають вже на трьох локаціях РФ: чому операція в Ірані майже не вплине на війну в Україні, — оглядач

Росіяни опанували та масштабували іранські технології у себе, через що військова операція Ізраїлю та США майже не впливатиме на перебіг війни в Україні.

У Росії ударні безпілотники-камікадзе типу "Шахед" вже збирають на трьох локаціях — в Іжевську, Алабузі та ще одному місці, яке уточнюється (ймовірно, у Москві). Про це 9 березня розповів військовий оглядач Богдан Мірошников у своєму Telegram-каналі.

"Іран зараз, може і не постачає РФ озброєнь, але технології встиг напостачати так, що нам ще довго з цим розгрібатися", — зазначив експерт.

Окрім того, що росіяни самі вже збирають "Шахеди", які застосовують для масованих ударів по Україні, деталі до них РФ купує у Китаї. Зокрема йдеться про двигуни, які свого часу Іран також закуповував у Китаї — до моменту, поки не отримав ліцензію на виробництво під власною торговою маркою. Антени росіяни виготовляють з китайських збірок.

Відео дня

Мірошников також розповів, що режими в Ірані та Росії тримаються саме завдяки Китаю. Пекін надає допомогу, продаючи Кремлю та Тегерану комплектувальні частини сумами на мільярди американських доларів.

Через це, як вважає експерт, події в Ірані майже не вплинуть на ситуацію в Україні.

"Тому двіж в Ірані — це добре, але він на нас майже ніяк не вплине, бо РФ більшість іранських технологій опанувала та перенесла на власне виробництво", — пояснив Мірошников.

Оглядач також зазначив, що ситуація в Ірані є стратегічною поразкою для Росії, оскільки дружні до Кремля режими на Близькому Сході з часом можуть опинитися під сферою впливу США.

Водночас видання Politico вважає, що операція в Ірані все ж матиме певні наслідки для України. Аналітики медіа попереджають, що Україна може зіштовхнутися з дефіцитом ракет ППО, необхідні для відбиття російських атак.

Нагадаємо, 8 березня видання The New York Times пояснило, як заяви США щодо Ірану нагадують риторику Кремля про Україну.

Раніше видання "24 канал" розповідало, що Дональд Трамп натякає на ліквідацію Володимира Путіна: експерти оцінили, чи може диктатор РФ повторити долю Алі Хаменеї.