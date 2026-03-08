Заяви США щодо Ірану нагадують риторику Кремля про Україну, — NYT

Заяви американської влади щодо війни проти Ірану дедалі частіше порівнюють із риторикою Кремля під час вторгнення Росії в Україну. Аналітики звертають увагу на схожі формулювання, та попереджають, що подібні меседжі можуть свідчити про ризики затяжного конфлікту.

Численні подібності між "виправданням" Білим домом війни в Ірані та заявами Росії щодо України підкреслюють ризики "нечітко визначеної війни з відкритим кінцем", повідомляє The New York Times у неділю, 8 березня.

Міністр оборони Піт Хегсет заявив, що Сполучені Штати "не розпочинали цю війну, але за президента Трампа ми її завершуємо". Після вторгнення в Україну у 2022 році російський диктатор Володимир Путін висловився подібно: "Ми не розпочали так звану війну в Україні. Навпаки, ми намагаємося її закінчити".

Білий дім і Кремль намагаються не називати свої дії актами війни. На запитання, чи "це війна", спікер Майк Джонсон відповів: "Я думаю, що це операція". "Це спеціальна військова операція", — заявив російський колега пана Джонсона, спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін, дотримуючись офіційної термінології Кремля.

Відео дня

Зміна цілей та перебільшення загрози з боку Кремля має численні російські відлуння в повідомленнях Білого дому щодо Ірану.

"Ми навіть ще нічого серйозно не почали", — сказав Путін у липні 2022 року. "Ми навіть не почали завдавати їм сильних ударів", – сказав Трамп CNN минулого понеділка.

Серед інших, було звернення Путіна до українських солдатів "негайно скласти зброю та повернутися додому". Вражаюче, що і Трамп висловив подібні думки: він сказав, що іранським солдатам потрібно "скласти зброю" або вони "зіткнутися з вірною смертю".

Наступного дня американський президент повторив свій заклик до іранських солдатів роззброїтися та закликав іранців "скористатися цим моментом" і повалити свій уряд. Кремлівський очільник також спробував на другий день своєї війни змусити українських солдатів припинити опір і "взяти владу у свої руки".

Майкл Кофман, військовий аналітик, який спеціалізується на російсько-українській війні у Фонді Карнегі, вважає, що війна, таким чином, відображає "незмінні історичні уроки".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявляв, що його спроби сприяти мирним переговорам між Україною та Росією є "послугою Європі". Вони спрямовані на збереження людських життів. Він наголошує, що досягти домовленостей між сторонами надзвичайно складно через глибоку неприязнь між лідерами двох держав.

Раніше ми також інформували, що Дональд Трамп у приватних розмовах із соратниками повідомляв про інтерес до проведення обмеженої наземної операції в Ірані. Водночас публічно він заперечує ідею масштабного вторгнення. Йдеться лише про можливе залучення невеликого військового контингенту для виконання "конкретних стратегічних завдань".