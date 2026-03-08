Заявления американских властей о войне против Ирана все чаще сравнивают с риторикой Кремля во время вторжения России в Украину. Аналитики обращают внимание на похожие формулировки, и предупреждают, что подобные месседжи могут свидетельствовать о рисках затяжного конфликта.

Многочисленные сходства между "оправданием" Белым домом войны в Иране и заявлениями России по Украине подчеркивают риски "нечетко определенной войны с открытым концом", сообщает The New York Times в воскресенье, 8 марта.

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты "не начинали эту войну, но при президенте Трампе мы ее завершаем". После вторжения в Украину в 2022 году российский диктатор Владимир Путин высказался подобно: "Мы не начали так называемую войну в Украине. Наоборот, мы пытаемся ее закончить".

Белый дом и Кремль стараются не называть свои действия актами войны. На вопрос, "это война", спикер Майк Джонсон ответил: "Я думаю, что это операция". "Это специальная военная операция", — заявил российский коллега господина Джонсона, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, придерживаясь официальной терминологии Кремля.

Изменение целей и преувеличение угрозы со стороны Кремля имеет многочисленные российские отголоски в сообщениях Белого дома по Ирану.

"Мы даже еще ничего серьезно не начали", — сказал Путин в июле 2022 года. "Мы даже не начали наносить им сильные удары", — сказал Трамп CNN в прошлый понедельник.

Среди прочих, было обращение Путина к украинским солдатам "немедленно сложить оружие и вернуться домой". Поразительно, что и Трамп высказал подобные мысли: он сказал, что иранским солдатам нужно "сложить оружие" или они "столкнуться с верной смертью".

На следующий день американский президент повторил свой призыв к иранским солдатам разоружиться и призвал иранцев "воспользоваться этим моментом" и свергнуть свое правительство. Кремлевский глава также попытался на второй день своей войны заставить украинских солдат прекратить сопротивление и "взять власть в свои руки".

Майкл Кофман, военный аналитик, специализирующийся на российско-украинской войне в Фонде Карнеги, считает, что война, таким образом, отражает "неизменные исторические уроки".

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявлял, что его попытки способствовать мирным переговорам между Украиной и Россией являются "услугой Европе". Они направлены на сохранение человеческих жизней. Он отмечает, что достичь договоренностей между сторонами чрезвычайно сложно из-за глубокой неприязни между лидерами двух государств.

Ранее мы также информировали, что Дональд Трамп в частных разговорах с соратниками сообщал об интересе к проведению ограниченной наземной операции в Иране. В то же время публично он отрицает идею масштабного вторжения. Речь идет лишь о возможном привлечении небольшого военного контингента для выполнения "конкретных стратегических задач".