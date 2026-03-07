Имеет серьезный интерес: Трамп хочет проведения наземной операции США в Иране, — NBC News

Президент США Дональд Трамп в частном общении сообщил, что заинтересован провести наземную операцию в Иране. В то же время сам глава Белого дома отвергает идею масштабного наземного вторжения.

Речь идет о привлечении незначительного количества контингента войск для выполнения "конкретных стратегических целей", сообщает NBC News со ссылкой на несколько источников.

Собеседники СМИ указывают, что в частных разговорах Трампа со своими помощниками и чиновниками Республиканской партии очертил свое видение послевоенного Ирана. Глава Белого дома отметил, что заинтересован в контроле США над урановыми запасами Ирана, тогда как Тегеран и Вашингтон должны сотрудничать в нефтедобыче по венесуэльскому примеру.

Инсайдеры говорят, что частные комментарии президента относительно серьезного интереса к развертыванию наземных войск касались не масштабного вторжения, а идеи небольшого контингента для конкретных стратегических целей — уточнили чиновники. По их словам, Трамп не принимал никаких решений и не отдавал приказов относительно наземных войск.

Трамп заинтересован в наземной операции против раны Фото: The White House

"Публично Трамп не исключал введения американских "сапог на землю" в Иран, хотя война пока ограничивается исключительно воздушными операциями. Его частные обсуждения этой идеи свидетельствуют о том, что президент, возможно, более склонен рассматривать такой шаг, чем это следует из его публичных высказываний. Любое развертывание американских войск в Иране может увеличить масштаб и охват войны — это обострить риски для американских сил", — пишут журналисты.

Опрошенные эксперты заявили медийщикам, что при нынешних условиях введение войск в формате "быстрого рейда", "стабилизационных сил" или "сил специальных операций" смогут лучше всего решить вопрос о завершении противостояния против Тегерана. Между тем спикер Белого Дома Кэролайт Ливитт заявила, что наземные войска США остаются вариантом на столе для президента, хотя "не являются частью плана текущей операции".

Между тем, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна готова к введению американского контингента. Он добавил, что Тегеран уже ждет армию США и добавляет, что военные Исламской республики смогут противостоять силам вторжения, что "станет для них большой катастрофой".

Ранее госсекретарь США Рубио ответил, сколько продлится война в Иране. Он отметил, что военная операция США будет продолжаться и продлится еще несколько недель.

Впоследствии Иран заявил о готовности прекратить обстрелы Ближнего Востока. Иранский президент Масуд Пезешкиан сообщил, что его страна готова извиниться и прекратить обстрелы соседних стран, но продолжила атаки на ОАЭ.