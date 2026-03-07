Має серйозний інтерес: Трамп хоче проведення наземної операції США в Ірані, — NBC News

Президент США Дональд Трамп у приватному спілкуванні повідомив, що зацікавлений провести наземну операцію в Ірані. Водночас сам очільник Білого дому відкидає ідею масштабного наземного вторгнення.

Мова йде про залучення незначної кількості контингенту військ для виконання "конкретних стратегічних цілей", повідомляє NBC News з посиланням на кілька джерел.

Співрозмовники ЗМІ вказують, що у приватних розмовах Трампа зі своїми помічниками та посадовцями Республіканської партії окреслив своє бачення післявоєнного Ірану. Очільник Білого дому відзначив, що зацікавлений у контроль США над урановими запасами Ірану, тоді як Тегеран і Вашингтон мають співпрацюти у нафтовидобутку за венесуельським прикладом.

Інсайдери кажуть, що приватні коментарі президента щодо серйозного інтересу до розгортання наземних військ стосувалися не масштабного вторгнення, а ідеї невеликого контингенту для конкретних стратегічних цілей — уточнили чиновники. За їхніми словами, Трамп не приймав жодних рішень і не віддавав наказів щодо наземних військ.

Відео дня

Трамп зацікавлений в наземній операції проти рану Фото: The White House

"Публічно Трамп не виключав введення американських "чобіт на землю" в Іран, хоча війна поки що обмежується виключно повітряними операціями. Його приватні обговорення цієї ідеї свідчать про те, що президент, можливо, більш схильний розглядати такий крок, ніж це випливає з його публічних висловлювань. Будь-яке розгортання американських військ в Ірані може збільшити масштаб і охоплення війни — це загострити ризики для американських сил", — пишуть журналісти.

Опитані експерти заявили медійникам, що при теперішніх умовах введення військ у форматі "швидкого рейду", "стабілізаційних сил" або "сил спеціальних операцій" зможуть найкраще розв'язати питання щодо завершення протистояння проти Тегерану. Тим часом спікерка Білого Дому Керолайт Лівітт заявила, що наземні війська США залишаються варіантом на столі для президента, хоча "не є частиною плану поточної операції".

Тим часом, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що його країна готова до введення американського контингенту. Він додав, що Тегеран вже чекає на армію США та додає, що військові Ісламської республіки зможуть протистояти силам вторгення, шо "стане для них великою катастрофою".

Раніше держсекретар США Рубіо відповів, скільки триватиме війна в Ірані. Він відзначив, що військова операція США буде продовжуватися.та триватиме ще декілька тижнів.

Згодом Іран заявив про готовність припинити обстріли Близького Сходу. Іранський президент Масуд Пезешкіан повідомив, що його країна готова вибачитися та припинити обстріли сусідніх країн, але продовжила атаки на ОАЕ.